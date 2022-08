Tower of Fantasy: So steht es um einen Konsolen-Release des Online-Rollenspiels

In der letzten Woche startete das Free2Play-MMORPG Tower of Fantasy auf dem PC sowie den Mobile-Betriebssystemen iOS und Android. Nachdem es aufgrund des Ansturms zu Beginn ein paar Server-Probleme gab, hat sich die Lage mittlerweile beruhigt und insbesondere auf Twitch feiert Tower of Fantasy derzeit schon große Erfolge.

Konzentration auf PC und Mobile

Es gibt nicht wenige, die sich derzeit die Frage stellen: Kommt Tower of Fantasy auch für die Konsolen, also PlayStation, Xbox und Nintendo Switch? Eine Antwort darauf lieferte bereits vor geraumer Zeit der offizielle Twitter-Kanal, auf dem exakt diese Frage gestellt wurde. Dort heißt es:

"Es gibt derzeit keinen Plan, das Spiel in der nahen Zukunft auf Konsolen zu veröffentlichen, weil wir aktuell nur auf PC & Mobile für diese globale Version fokussiert sind. [...]"

Damit schließen die Entwickler von Perfect World zwar einen Release in absehbarer Zeit aus, lassen sich mit dem "derzeit" aber noch eine Hintertür offen.

Da der Tweet aus dem April 2022 stammt, könnte sich an dieser Aussage möglicherweise schon etwas geändert haben. Wir haben uns deshalb an das Tower of Fantasy-Team gewandt und werden den Artikel updaten, sobald wir eine Antwort bekommen haben.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Tower of Fantasy anschauen:

Das ist Tower of Fantasy

Bei Tower of Fantasy handelt es sich um ein Free2Play-MMORPG, das auf den ersten Blick aufgrund seines Grafikstils ziemlich stark an den Erfolgstitel Genshin Impact erinnert. Anders als dort, gibt es in Tower of Fantasy aber eine "richtige" geteilte Welt, in der alle Spieler*innen gleichzeitig unterwegs sind.

Die Story spielt auf dem Planeten Ada und lässt euch eine offene Spielwelt frei erkunden. Feste Klassen gibt es nicht, ausschlaggebend für eure eigene Ausrichtung ist die Ausrüstung eures Charakters. Neben den obligatorischen Kämpfen gibt es in Tower of Fantasy auch ein Gacha (also lotterieähnliches) System für die Waffen im Endgame, diverse Dungeons und Möglichkeiten für PvP.

Habt ihr Tower of Fantasy schon gespielt? Und wenn ja, wie findet ihr es?