Wenn ihr Toy Story ab Minute 45 stoppt, entdeckt ihr eine verstörende Anspielung, die wir als Kinder (zum Glück) niemals verstanden haben

Jedes Kind der 90er kennt wahrscheinlich Toy Story, der Film war damals ein echtes Phänomen. Aber wusstet ihr, dass darin eine Referenz lauert, die an einen der fiesesten Horrorfilme überhaupt erinnert? Im ersten Teil könnt ihr die Hommage sehen, wenn ihr den Film in Minute 45:05 anhaltet, aber sie versteckt sich auch schon im Bild oberhalb dieser Zeilen.

Toy Story verneigt sich vor The Shining, und die späteren Filme noch mehr

Als Woody und Buzz Lightyear in Toy Story aus dem Jahr 1995 in Sids Haus angelangt sind, bekommen sie es nicht nur mit dem fiesen Jungen und seinen Experimenten zu tun. Sie müssen sich auch noch mit den Kreationen des bösartigen Besitzers auseinandersetzen. Als sie die Flucht ergreifen, sehen wir den Teppich oben im Flur des Hauses, und der hat es in sich.

Der Teppich in Sids Flur hat nämlich ein Muster, das frappierend an den Teppich aus Stanley Kubricks The Shining von 1980 erinnert. Ihr wisst schon, der legendäre Kult-Horrorfilm, in dem Jack Nicholson völlig freidreht. Er basiert auf einem Stephen King-Buch und dreht sich um die schaurigen Ereignisse in einem abgelegenen, eingeschneiten Hotel.

Besagter Teppich dürfte nicht von ungefähr fast genau so aussehen. Ihr könnt ihn während der Minute 44 schon einmal im Hintergrund aufblitzen sehen. In seiner ganzen Pracht erstrahlt das Muster dann aber immer wieder ab Minute 45, wenn sich die Toy Story-Helden auf die Flucht begeben.

Die gruselige Hommage passt natürlich perfekt zur bedrohlichen Stimmung in diesem Moment und in Sids Haus. Hier oder hier auf Reddit könnt ihr euch im direkten Vergleich ansehen, was wir meinen:

Die späteren Toy Story-Filme legen aber noch einmal eine ordentliche Schippe drauf, was die Shining-Hommagen angeht. Auch wenn das angesichts des sonst so familien- und kinderfreundlichen Anstrichs durchaus überraschend wirkt.

Aber der Toy Story 3-Regisseur Lee Unkrich ist bekennender The Shining-Fan, wie beispielsweise hier beim Guardian aufgedröselt wird. Kein Wunder also, dass er in seinem ersten Pixar-Film als Regisseur die eine oder andere Anspielung eingebaut hat.

In The Shining spielt bekanntermaßen Zimmer Nummer 237 eine wichtige Rolle, und genau diese Zahl taucht gleich mehrfach in Toy Story 3 auf. Da wäre zum Beispiel der Messenger auf dem Computer von Trixie, die mit einem User namens Velocistar 237 schreibt oder der Müllabfuhr-LKW mit dem Kennzeichen "RM237". Außerdem gibt es auch noch eine Sicherheitskamera namens Overlook R237 (via: Screenrant).

Außerdem gibt es ein ähnliches Intercom-System in beiden Filmen, und das Teppichmuster taucht auf einer Taschentuch-Box auf. Das ist aber immer noch nicht alles. Dass der Hausmeister Mr. Tony heißt, dürfte ebenfalls eine Anspielung auf Shining und den imaginären Freund von Danny namens Tony sein. Der Hausmeister schaut sogar in den Spiegel.

Das Overlook-Hotel aus The Shining zeichnet sich aber auch in Toy Story 4 ab. Die legendäre "Here's Johnny"-Szene wird in Toy Story 4 durch die Bensons nachgestellt und außerdem läuft am Ende der beiden Filme exakt derselbe Song.

Na, sind euch die Anspielungen in den Toy Story-Filmen aufgefallen? Hättet ihr gedacht, dass in solchen Filmen Hommagen an einen Horrorfilm wie The Shining stecken?