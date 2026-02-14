Dragon Ball Super-Zeichner Toyataro zeigte uns schon vor 12 Jahren, wie Son Gohan als Super-Saiyajin 4 aussehen würde

Super-Saiyajin 4 gilt im Dragon Ball-Universum als eine der legendärsten Transformationen. Kein Wunder, schließlich ist die ursprünglich in Dragon Ball GT erschienene Verwandlung nicht nur eine der stärksten, sondern auch eine der seltensten. Nur Goku, Vegeta sowie deren Fusion Vegetto konnten offiziell die SSJ4-Form annehmen.
Ein gewisser "Toyble" gab uns indes schon vor 12 Jahren eine Idee, wie Son Gohan als Super Saiyajin aussehen könnte. Diese Skizze war nicht irgendeine Fanzeichnung: Sie war zugleich der Beginn von einer erfolgreicher Künstler-Karriere, denn "Toyble" kennt ihr heutzutage als den Dragon Ball Super-Zeichner Toyotaro.
Von Dragon Ball AF zu Super
Im Jahr 2000 startete der damals noch unbekannte Toyble den "Dragon Ball AF"-Fanmanga, der als eine Art inoffizielle Fortsetzung zu den Ereignissen aus Dragon Ball GT diente.
In dieser Zeit prägte der Künstler ein völlig eigenes Universum aus Geschichten, Charakterentwicklungen und Designs. Das letzte dieser Art war eben jene SSJ4-Zeichnung für Son Gohan, die vom X-Account "DB_Simplemente" aufgegriffen wurde:
Link zum Twitter-Inhalt
Nach dieser Fanzeichnung verlief Toybles Karriere in eine gänzlich andere Richtung, denn inzwischen wurden sowohl der Dragon Ball-Verlag Shueisha als auch DB-Schöpfer Akira Toriyama höchstpersönlich auf den Fanzeichner aufmerksam.
Streng genommen war Son Gohan übrigens tatsächlich schon einmal Super Saiyajin 4 zu sehen - aber nur in Dragon Ball Heroes, was von Fans nicht zum offiziellen DB-Kanon gezählt wird.
Stattdessen schlug seine "Evolution" einen etwas anderen Weg ein, der sich zuletzt in "Beast Gohan" äußerte. Der erste Auftritt von dieser Form? Im von Toyotaro gezeichneten Super-Manga.
Was haltet ihr von der inoffiziellen SSJ4-Form für Son Gohan?
