Dragon Ball: Gohan kann sich ebenfalls in den Super-Saiyajin 4 verwandeln – und zwar in dieser Serie

Vegeta und Son Goku sind nicht die einzigen Kämpfer, die sich in den vierfachen Super-Saiyajin verwandeln können.

Myki Trieu
27.11.2025 | 06:00 Uhr

Son Gohan sieht als Super-Saiyajin 4 seinem Vater extrem ähnlich – nur mit einer anderen Frisur. (© Toei Animation) Son Gohan sieht als Super-Saiyajin 4 seinem Vater extrem ähnlich – nur mit einer anderen Frisur. (© Toei Animation)

Eine der mächtigsten Super-Saiyajin-Transformationen ist der vierfache Super-Saiyajin aus Dragon Ball GT, den nur Son Goku und Vegeta beherrschen – wobei nur Son Goku sich komplett ohne Hilfe in diese mächtige Form des Super-Saiyajins verwandeln kann.

Es gibt noch einen weiteren Kämpfer, der ebenfalls in der Lage ist, sich in den vierfachen Super-Saiyajin zu verwandeln: Son Gohan. Aber das gilt nur für eine bestimmte Serie.

Video starten 0:57 Dragon Ball FighterZ enthüllt Super-Saiyajin 4 Goku als neuen DLC-Kämpfer

Son Gohan aus Super Dragon Ball Heroes als Super-Saiyajin 4

Bei diesem mächtigen Kämpfer, der den vierfachen Super-Saiyajin beherrscht, handelt es sich zwar um Son Gohan – aber aus einer anderen Dimension und Zeitlinie: dem Xenoverse aus Super Dragon Ball Heroes.

In dieser alternativen Zeitlinie und Dimension von Dragon Ball gehört Son Gohan einer sogenannten Zeit- und Raum-Patrouille an, die abnormale Vorkommnisse in Raum und Zeit untersuchen. Dieser sogenannte “Xeno” Son Gohan hat die besondere Fähigkeit.

Xeno Son Gohan ist in seiner vierfachen Super-Saiyajin-Form kaum von seinem Vater zu unterscheiden. (© Toei Animation) "Xeno" Son Gohan ist in seiner vierfachen Super-Saiyajin-Form kaum von seinem Vater zu unterscheiden. (© Toei Animation)

Son Gohan verwandelt sich zu zwei Anlässen in den vierfachen Super-Saiyajin in Super Dragon Ball Heroes

“Xeno” Son Gohan verwandelt sich in Super Dragon Ball Heroes nur zu zwei bestimmten Anlässen und Arcs in den vierfachen Super-Saiyajin. Das erste Mal nimmt er die mächtige Super-Saiyajin-Form im Kampf gegen Fin aus dem Dark King Mechikabura-Arc in Super Dragon Ball Heroes an.

Gohan schafft es mithilfe des Nebencharakters, sich in seine Wehraffen-Form zu verwandeln. Gohan ist dabei in der Lage, die Wehraffen-Form unter Kontrolle zu bringen und dann zum vierfachen Super-Saiyajin aufzusteigen, um Goku im Kampf gegen den Antagonist Fin zu unterstützen.

KFC hat ab morgen Dragon Ball-Menüs im Angebot und es gibt sogar frittierte Dragon Balls
von Jonas Herrmann
Eine über 35 Jahre alte Dragon Ball-Szene ist ein derart beliebtes Meme, dass es jetzt sogar ein Marvel-Godzilla-Crossover aufgreift
von Jusuf Hatic
Neuestes Dragon Ball-Spiel enthüllt, wie Super-Saiyajin 4 Vegeta überhaupt auf seine mächtige Final Shine-Attacke aus Dragon Ball GT gekommen ist
von Myki Trieu

Das zweite Mal verwandelt sich “Xeno” Gohan im Kampf gegen den Dämonenkönig Shroom in den vierfachen Super-Saiyajin, der ebenfalls in der Dark King Meichkabura-Arc auftaucht. Als Super-Saiyajin 4 und mit einem mächtigen Kamehameha kann “Xeno” Gohan den Dämonenkönig dann letzten Endes besiegen. 

Kennt ihr noch weitere Dragon Ball-Kämpfer, die sich in den vierfachen Super-Saiyajin verwandeln können und würdet ihr gern Son Gohan aus der Hauptreihe als Super-Saiyajin 4 in Zukunft sehen wollen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Dragon Ball: Gohan kann sich ebenfalls in den Super-Saiyajin 4 verwandeln – und zwar in dieser Serie

vor 19 Minuten

Dragon Ball: Gohan kann sich ebenfalls in den Super-Saiyajin 4 verwandeln – und zwar in dieser Serie
One Piece-Leak zu Kapitel 1167 verrät mehr über Shanks Vergangenheit und seine mysteriöse Verbindung zur Weltregierung

vor 34 Minuten

One Piece-Leak zu Kapitel 1167 verrät mehr über Shanks' Vergangenheit und seine mysteriöse Verbindung zur Weltregierung
Morgen geht das große LEGO Star Trek Enterprise-Set für 380 Euro in den Verkauf und es kommt mit einem witzigen Schreibfehler

vor einer Stunde

Morgen geht das große LEGO Star Trek Enterprise-Set für 380 Euro in den Verkauf und es kommt mit einem witzigen Schreibfehler
Vater zockt mit seinem Kind jahrelang auf der PS2, weil er sich keine PS3 leisten kann – jetzt schenkt ihm das erwachsene Kind endlich eine PS4 Pro   46     5

vor 10 Stunden

Vater zockt mit seinem Kind jahrelang auf der PS2, weil er sich keine PS3 leisten kann – jetzt schenkt ihm das erwachsene Kind endlich eine PS4 Pro
mehr anzeigen