Dragon Ball: Gohan kann sich ebenfalls in den Super-Saiyajin 4 verwandeln – und zwar in dieser Serie

Eine der mächtigsten Super-Saiyajin-Transformationen ist der vierfache Super-Saiyajin aus Dragon Ball GT, den nur Son Goku und Vegeta beherrschen – wobei nur Son Goku sich komplett ohne Hilfe in diese mächtige Form des Super-Saiyajins verwandeln kann.
Es gibt noch einen weiteren Kämpfer, der ebenfalls in der Lage ist, sich in den vierfachen Super-Saiyajin zu verwandeln: Son Gohan. Aber das gilt nur für eine bestimmte Serie.
Son Gohan aus Super Dragon Ball Heroes als Super-Saiyajin 4
Bei diesem mächtigen Kämpfer, der den vierfachen Super-Saiyajin beherrscht, handelt es sich zwar um Son Gohan – aber aus einer anderen Dimension und Zeitlinie: dem Xenoverse aus Super Dragon Ball Heroes.
In dieser alternativen Zeitlinie und Dimension von Dragon Ball gehört Son Gohan einer sogenannten Zeit- und Raum-Patrouille an, die abnormale Vorkommnisse in Raum und Zeit untersuchen. Dieser sogenannte “Xeno” Son Gohan hat die besondere Fähigkeit.
Son Gohan verwandelt sich zu zwei Anlässen in den vierfachen Super-Saiyajin in Super Dragon Ball Heroes
“Xeno” Son Gohan verwandelt sich in Super Dragon Ball Heroes nur zu zwei bestimmten Anlässen und Arcs in den vierfachen Super-Saiyajin. Das erste Mal nimmt er die mächtige Super-Saiyajin-Form im Kampf gegen Fin aus dem Dark King Mechikabura-Arc in Super Dragon Ball Heroes an.
Gohan schafft es mithilfe des Nebencharakters, sich in seine Wehraffen-Form zu verwandeln. Gohan ist dabei in der Lage, die Wehraffen-Form unter Kontrolle zu bringen und dann zum vierfachen Super-Saiyajin aufzusteigen, um Goku im Kampf gegen den Antagonist Fin zu unterstützen.
Das zweite Mal verwandelt sich “Xeno” Gohan im Kampf gegen den Dämonenkönig Shroom in den vierfachen Super-Saiyajin, der ebenfalls in der Dark King Meichkabura-Arc auftaucht. Als Super-Saiyajin 4 und mit einem mächtigen Kamehameha kann “Xeno” Gohan den Dämonenkönig dann letzten Endes besiegen.
Kennt ihr noch weitere Dragon Ball-Kämpfer, die sich in den vierfachen Super-Saiyajin verwandeln können und würdet ihr gern Son Gohan aus der Hauptreihe als Super-Saiyajin 4 in Zukunft sehen wollen?
