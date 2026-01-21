Traumhaft schönes PS5-Rollenspiel ist jetzt günstig: 92 Punkte im Test!

Dieses PS5-Rollenspiel könnt ihr euch jetzt in der Deluxe Edition günstig schnappen - aber vermutlich nur für kurze Zeit.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Fantasy-Rollenspiel für PS5, das in unserem Test eindrucksvolle 92 Punkte abgestaubt hat, zum Schnäppchenpreis sichern. Für die Deluxe Edition des großen AAA-Titels, die im PlayStation Store normalerweise 99,99€ kostet (und dort trotz eines aktuellen Sonderangebots noch immer bei 39,99€ liegt), bezahlt ihr hier jetzt nur noch schlappe 19,99€. Hier findet ihr den Deal:

Der Deal gilt laut Shopseite bestenfalls bis zum 24. Januar, also bis Samstag. Da die zum Deal-Preis verfügbare Menge eng begrenzt zu sein scheint, könnte das Angebot allerdings schon deutlich früher ausverkauft sein. Falls es schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr euch damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele günstiger gibt. Hier eine kleine Auswahl:

Eine der schönsten Fantasy-Welten: Das ist das günstige PS5-Rollenspiel

Eine schönere Fantasy-Welt als in diesem Rollenspiel werdet ihr auf der PS5 kaum finden.

Es geht hier um Dragon Age: The Veilguard, das jüngste Rollenspiel aus dem Hause Bioware, das zwar bei seinem Release für gemischte Reaktionen gesorgt hat, uns im Test jedoch vollkommen überzeugen konnte – und das aus gutem Grund. Der erste ist die traumhaft schöne Fantasy-Spielwelt: Ihr bekommt hier wundervolle, abwechslungsreiche Landschaften und monumentale Bauwerke, die technisch auf hohem AAA-Niveau präsentiert werden.

Dragon Age: The Veilguard ist dabei zwar farbenfroher als die Vorgänger, aber durchaus nicht so bunt, wie die Trailer und Artworks vor Release noch befürchten ließen. Tatsächlich gibt es sogar einige sehr düstere Ecken, darunter ein Geisterdorf, das zum Schauplatz furchtbarer Verbrechen wurde. Auch die eher sanft beginnende Story schlägt zum Ende hin noch eine dramatischere Richtung ein.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Der neben der Technik größte Fortschritt gegenüber den Vorgängern findet sich beim Gameplay: Das alte Taktik-Kampfsystem, das noch nie das Glanzstück der Reihe und schon in Inquisition sehr reduziert war, wurde nun völlig abgeschafft zugunsten von temporeichen Action-Gefechten, die sich vor allem auf schick inszenierte Nahkämpfe konzentrieren. Taktischen Tiefgang gibt es trotzdem noch, er steckt aber eher in der effektiven Zusammenstellung der Gruppe und ihrer Fähigkeiten.

Was hingegen weitgehend fehlt, sind die schweren moralischen Entscheidungen, die uns frühere Dragon-Age-Spiele (insbesondere Origins) noch abverlangt haben. Man sollte sich vor dem Kauf also schon bewusst sein, dass The Veilguard hier einen anderen Weg einschlägt. Falls euch das nichts ausmacht, bekommt ihr jedoch ein wunderschönes, packendes Fantasy-Rollenspiel, das euch für etwa 60 bis 70 Stunden bestens unterhalten dürfte.