Two Point Campus: Erste Bilder vom Hospital-Nachfolger geleakt

Wir befinden uns in den Wochen vor der E3, in denen gefühlt alles vorab leakt, was nicht bei drei auf den virtuellen Bäumen ist. Jetzt hat es das neue Spiel der Two Point Studios getroffen, die ihr von der humorvollen und überaus spaßigen Wirtschaftssimulation Two Point Hospital kennt.

Woher stammt der Leak? Wie die Seite IGN berichtet aus dem Microsoft Store höchstpersönlich, wo vor dem offiziellen Reveal bereits die Produktseite veröffentlicht wurde. Auf den Fehler aufmerksam wurde Twitter-Nutzer WalkingCat, der die Entdeckung prompt teilte.

Mittlerweile ist die Seite zwar wieder offline, die geleakten Bilder könnt ihr euch aber hier anschauen:

Two Point-Leak verrät, es geht auf den Campus!

Das Spiel soll laut Leak auf den Namen Two Point Campus hören und uns, wie der Name bereits mehr als eindeutig verrät, an die Uni schicken. Die ersten Bilder machen bereits deutlich, dass uns erneut eine Wirtschaftssimulation erwartet, in der wir das bunte Treiben auf dem Bildschirm managen. Hier werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach auf humorvolle Art und Weise unsere eigene Universität aufbauen und uns dabei um die Sorgen und Wünsche unserer Student:innen kümmern.

Zwar ist der Leak recht eindeutig, dennoch haben wir Publisher Sega wie gewohnt um ein Statement geben. Sobald GamePro neue Infos zu Two Point Campus vorliegen, werden wir euch darüber informieren.

Das ist Two Point Hospital

Wollt ihr euch nicht durch unseren ausführlichen GamePro-Test zu Two Point Hospital lesen, hier das Wichtigste in aller Kürze:

Darum geht's: Die Wirtschaftssimulation ist kein direkter Nachfolger oder ein Remake von Theme Hospital - und dann wieder doch. Die Gründer der Two Point Studios sind nämlich Mark Webley und Gary Carr, die sich für den Bullfrog-Klassiker verantwortlich zeigen. Wie im Original verwalten wir in Two Point Hospital ein Krankenhaus. Wir errichten Diagnose- und Behandlungsräume, stellen Ärzte und Hausmeister ein und sorgen dafür, dass die Kasse klingelt. Verrückte Krankheiten und Behandlungsmethoden, sowie eine ordentliche Prise Humor lockern den Management-Alltag auf.

Freut ihr euch bereits auf Two Point Campus und habt sogar Hospital gespielt?