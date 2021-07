Nintendo Switch: Two Point Hospital ist mit Online-Abo kommende Woche gratis

Der nächste Titel für Nintendos Game-Trial-Programm auf der Switch ist bekannt. Ab dem 28. Juli könnt ihr Two Point Hospital eine ganze Woche lang kostenlos anzocken, solange ihr ein laufenden Abo bei Nintendo Switch Online besitzt.

Das ist Two Point Hospital

In Two Point Hospital seid ihr gleich für 21 Krankenhäuser verantwortlich, die ihr komplett aufbauen und managen müsst. Ziel des Spiels ist es, mit eurer Two Point Corporation zum erfolgreichsten Gesundheitsunternehmen des Two Point Countys aufzusteigen.

Der Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck:

Der Gott der Götter in Weiß: Ihr steuert also nicht die Ärzte und Ärztinnen, sondern tragt dafür Sorge, dass diese ihre Arbeit gut machen können. Das bedeutet, ihr müsst genügend Krankenzimmer, Operationssäle und Toiletten zur Verfügung stellen. Anschließend stellt ihr Ärzt*innen ein, nehmt Patient*innen auf und kümmert euch bei allem auch noch um die Finanzen und den Ruf der Einrichtungen.

Was Two Point Hospital sonst noch alles zu bieten hat, lest ihr in unserem Test:

19 4 Mehr zum Thema Two Point Hospital im Test für PS4 und Xbox One: Dieses Spiel ist echt sick

Nachfolger Two Point Campus angekündigt: Auf der E3 wurde der Nachfolger zu Two Point Hospital gezeigt: Two Point Campus. Wie der Name verrät, müsst ihr diesmal eine Uni leiten und die Student*innen glücklich machen. Ein bekanntlich schwieriges Unterfangen.

Weitere Artikel zum Thema:

So funktioniert Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online kostet 20 Euro im Jahr und erlaubt es euch, Spiele über das Internet mit anderen zu zocken. Als besonderen Anreiz gibt euch Nintendo zudem Zugang zu einigen speziellen Spielen. Dazu zählen für Nintendo Switch Online entwickelte Titel wie Tetris 99 sowie die Virtual Consoles für NES und SNES.

Zwar nicht geschenkt, aber zumindest für eine Woche gratis geliehen, bekommt ihr Zugang zu aktuellen Vollpreisspielen, wie eben Two Point Hospital. Diese könnt ihr ganz normal nutzen, als würdet ihr sie besitzen. Das heißt, es erscheint ein Icon im Home-Menü und Speicherstände werden angelegt. Auch wenn die Probezeit abläuft, könnt ihr diese behalten. Eventuell wollt ihr euch das Spiel ja kaufen.

Findet ihr, Two Point Hospital ist eine gute Wahl von Nintendo?