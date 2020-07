Ubisoft Forward: Diese Spiele haben gefehlt & so steht es um sie

Ubisoft hat gestern Abend mit ihrem Forward-Event gezeigt, was sie in den kommenden Monaten planen. Neben neuen Spielen wie Far Cry 6 oder neuen Infos zu Watch Dogs Legion und Assassin's Creed Valhalla, gibt es aber mehrere Titel, die schon lange angekündigt sind aber auf der Show nicht zu sehen waren. Wir zeigen euch, welche das sind und wie es derzeit um diese steht.

Angekündigte Spiele, die bei Ubisoft Forward fehlten

Beyond Good & Evil 2

Plattformen : noch nicht bekannt

: noch nicht bekannt Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release: noch nicht bekannt

Darum geht's: Beyond Good & Evil 2 wird ein Prequel zum Action-Adventure Beyond Good & Evil aus dem Jahr 2003. Das Spiel soll eine Shared-World/MMO-Erfahrung werden und in einer großen Galaxie spielen, in der wir in die Rolle von Space-Piraten schlüpfen. Wir können also auch Raumschiffe fliegen, bekommen sogar ein Mutterschiff, dessen Crew wir rekrutieren.

Wann gab es zuletzt etwas zum Spiel? Im Rahmen des Space Monkey Programs, ein Insider-Angebot, um direkt den Entwicklern Feedback zu geben, fand der letzte Info-Stream am 31. Oktober 2019 statt. Der letzte Trailer zum Spiel stammt von der E3 2018.

Wie könnte es weitergehen? Bereits zur erneuten Ankündigung auf der E3 2017 war klar, dass es noch sehr lange dauern wird, bis wir wirklich Beyond Good & Evil 2 spielen können. Gestern gab es jedoch einen neuen Blogpost, der den Stand des Spiels näher beleuchtet hat.

Demnach ist Beyond Good & Evil 2 weiterhin in Arbeit, jedoch wird Entwickler Ubisoft Montpellier das Space Monkey Program erst einmal zurückstellen. Dadurch werden weniger Infos bekannt geben, da sie sich gerade in einer kritischen Phase der Entwicklung befinden. Auch auf Events werden die Entwickler erst einmal eher nicht oder wenn nur stark limitiert anzutreffen sein. Das lässt darauf vermuten, dass das Spiel zwar existiert aber frühestens im nächsten Jahr zur E3-Zeit wieder vorgestellt wird. Ein Release für die aktuellen Konsolen ist daher so gut wie ausgeschlossen zu diesem Zeitpunkt.

Gods & Monsters

Plattformen : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch

: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release: 2020

Darum geht's: In dem Action-Adventure Gods & Monsters dreht sich alles um die griechische Mythologie: Wir spielen einen Helden namens Phoenix, der Zeus persönlich helfen und seinen Erzfeind Typhon samt Monsterbrut vernichten soll. Als Erzähler dient übrigens kein Geringerer als Homer, der Autor der Odyssee.

Wann gab es zuletzt etwas zum Spiel? Gods & Monsters wurde bisher nur einmal offiziell von Ubisoft gezeigt. Das war während der Ankündigung auf der E3 2019. Ursprünglich sollte es im Frühjahr 2020 erscheinen, wurde dann auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wie könnte es weitergehen? Das letzte Lebenszeichen des Spiels war eine Alpha-Version, die aus Versehen auf Google Stadia kurzzeitig verfügbar und für alle spielbar war. Das Spiel soll zudem auch einen neuen Namen bekommen. Da Ubisoft bereits angekündigt hat, dass es dieses Jahr noch weitere Forward-Shows geben soll, wäre Gods & Monsters ein guter Kandidat, um es dort wieder zu zeigen.

Rainbow Six Quarantine

Plattformen : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One Genre : Ego Shooter

: Ego Shooter Release: 2020

Darum geht's: Der Taktik-Shooter Rainbow Six Quarantine baut auf dem Outbreak-Event von Rainbow Six Siege auf. Dabei handelt es sich um einen reinen PvE- und Koop-Titel mit SWAT-Motiv, in dem wir in Dreierteams gegen computergesteuerte Infizierte vorgehen. Dabei treten auch aus Siege bekannte Operators auf, etwa Ela und Vigil.

Wann gab es zuletzt etwas zum Spiel: Rainbow Six Quarantine wurde nur in einem kurzen Teaser bisher auf der letztjährigen E3 gezeigt.

Wie könnte es weitergehen? Da es noch gar nichts zum Spiel zu sehen gab, ist es sehr schwierig zu sagen, wie es um den Titel steht. Ubisoft hat es nach der Verschiebung gegen Ende des letzten Jahres nicht mehr erwähnt. Es soll aber weiterhin in diesem Jahr für die Xbox One und PS4 erscheinen.

Skull & Bones

Plattformen : PS4, Xbox One

: PS4, Xbox One Genre : Multiplayer-Action

: Multiplayer-Action Release: noch nicht bekannt

Darum geht's: Skull & Bones machen wir in Multiplayer-Seeschlachten als Piratenkapitänen den indischen Ozean unsicher und legen uns dabei mit anderen Seeräubern und deren Flotten an. Entstanden ist das Spiel aus den Seeschlachten von Assassin's Creed 4: Black Flag, die für Skull & Bones erheblich ausgebaut wurden.

Wann gab es zuletzt etwas zum Spiel: Der letzte Trailer des Spiels wurde auf der E3 2018 gezeigt. Der letzte Blogpost wurde am 21. Dezember 2018 vorgestellt.

Wie könnte es weitergehen? Skull & Bones ist auf dieser Liste das insgesamt älteste Spiel und der Titel, der am ehesten für immer verschwunden ist. Ein offizielles Statement zum Stand des Spiels gibt es nicht aber die offizielle Webseite, die auch eine Beta erwähnt, existiert weiterhin.

Welches Spiel hat auch bei der Ubisoft Forward gefehlt, wenn überhaupt? Gibt es eins der angekündigten Spiele, bei dem ihr euch sorgt, dass es nicht mehr erscheint?