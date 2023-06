Ubisoft Forward startet heute Abend - Livestream, Uhrzeit und alle bestätigten Spiele

Die Ubisoft Forward in der Zusammenfassung.

Als Teil des Summer Game Fest, das quasi die E3 ersetzt, veranstaltet Ubisoft heute mit der Ubisoft Forward einen eigenen, große Showcase. Dort erwarten uns wieder viele Ankündigungen und Trailer, teils zu bereits bekannten Spielen, teils zu noch völlig neuen Titeln. Wie ihr live dabei seid und was ihr erwarten dürft, erfahrt ihr hier.

Verpasst nicht unseren Live-Ticker! Wir begleiten die Show und informieren euch in diesem Artikel live über die Ankündigungen. Schaut also ab 19 Uhr rein.

So schaut ihr die Ubisoft Forward 2023

Wann startet der Showcase? 12. Juni 2023 (Montag) um 19:00 Uhr deutscher Zeit / Pre-Show ab 18:45 Uhr

12. Juni 2023 (Montag) um 19:00 Uhr deutscher Zeit / Pre-Show ab 18:45 Uhr Wo kann ich den Livestream dazu gucken? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft oder YouTube.

Schaut ihr über Twitch, könnt ihr übrigens Items über Twitch Drops freischalten: Schaut ihr über den Ubisoft-Kanal oder einem offiziellen Partner-Kanal auf Twitch zu, erhaltet ihr Belohnungen in Form von Items für Spiele wie Assassin's Creed Mirage (Färbemittel):

Die Twitch Drops zur Ubisoft Forward.

Diese Spiele und Ankündigungen sind bestätigt

Ubisoft hat bereits durch einen kleinen Clip erste Spiele bestätigt. Darunter beispielsweise Assassin's Creed Mirage. Durch die Ankündigungen von Prince of Persia: The Lost Crown (Summer Game Fest) und Star Wars Outlaws (Xbox Games Showcase) kennen wir nun aber noch zwei weitere Titel, die uns erwarten.

Was könnte noch gezeigt werden?

Ob es sich bei dem Prince of Persia- oder Star Wars-Spiel aber um die geheime Neuankündigung handelt, die der Teaser vor wenigen Tagen andeutete, ist nicht sicher. Es könnte also sein, dass wir noch eine Überraschung erleben. Davon ab wären der bunte Multiplayer-Shooter Xdefiant und das Piraten-Spiel Skull & Bones noch mögliche Kandidaten, die präsentiert werden. Ein Beyond: Good and Evil erwarten wir dagegen eher nicht.

Was erwartet ihr von der Ubisoft Forward? Welche Spiele wünscht euch am meisten?