Die volle Packung Assassin‘s Creed Mirage: Ubisoft zeigt massig Gameplay und einen Story-Trailer

Mit Mirage erscheint am 12. Oktober der nächste Assassin's Creed-Teil.

Beim kürzlichen PlayStation-Showcase gab's mit dem 12. Oktober den Releasetermin zu Assassin's Creed Mirage. Was noch fehlte, war richtiges Gameplay – und genau das hat Ubisoft uns nun in einem neuen Trailer auf der Ubisoft Forward geliefert.

Dabei blieb es aber nicht. Es gab noch direkt einen Story-Trailer dazu. Obendrauf packen wir noch ein paar Informationen, die wir in einem Interview mit Animation Director Benjamin Potts vom Lead-Studio Ubisoft Bordeaux erfahren haben.

"Offensive Kämpfe sind eine Backup-Lösung"

Wenn Benjamin Potts eines im Interview deutlich machen wollte, dann, dass Assassin's Creed Mirage wirklich auf Stealth, Parkour und Attentate setzt. Basim ist zwar mit Säbeln und Dolchen ausgestattet, kann also offensiv kämpfen, "aber das ist eigentlich keine gute Idee", so Potts.

Durch Parieren, Kontern und über einen Skill Tree erlernte Attacken wie eine Konterrolle können wir uns zwar durchaus gegen die Soldaten des Kalifats wehren, aber wie weit wir damit kommen, hängt auch von den Gegnertypen ab. Mit den schwer gepanzerten Typen ist nämlich nicht mal eben zu spaßen. Das soll uns umso mehr dazu bringen, lieber leise und heimlich vorzugehen.

Ubisoft gibt uns auch allerhand Möglichkeiten an die Hand, aus dem Schatten zu agieren. So können wir nicht nur Wachen durch Pfiffe ablenken, sondern auch über ein Waffenrad und Quick-Buttons auf Werkzeuge zurückgreifen. Sechs Stück gibt es insgesamt, die wir innerhalb des Spiels freischalten, ohne dafür etwas zahlen zu müssen: Fallen, Wurfmesser, Rauchbomben, Blasrohr, Lärmbomben und Fackel, wobei Letztere keinen aktiven Stealth-Nutzen haben dürfte. Sollten wir dabei eine Wache mal ungünstig mitten auf dem Weg niederstrecken, können wie sie auch aufheben und in der nächsten Ecke ablegen, so dass sie niemand sieht.

Ein paar Werkzeuge kommen im Gameplay-Trailer bereits zum Einsatz, während Basim eine gefangene Konkubine rettet:

7:52 Assassin's Creed Mirage - Fast 8 Minuten Gameplay von der Ubisoft Forward

Außerdem können wir mit Enkidu wieder einen Adler nutzen, um Feinde und Ressourcen zu markieren sowie Verstecke wie Heuhaufen zu entdecken. Aber Achtung! Der Adler ist kein Allheilmittel. Dieses Mal gibt es einen speziellen Bogenschütze, der auf Enkidu schießt, wodurch der Vogel die Flucht ergreift, bis wir den Schützen eliminiert haben. "Das bringt ein anderes Maß an Strategie rein, wie man sich Locations nähert", erklärt Potts. Ob das auf lange Sicht aber nicht vielleicht sogar nervig wird, lässt sich noch nicht sagen.

Ein neues, altes Fahndungssystem: Über das Wanted-System gab es im Vorfeld schon einige Spekulationen. Jetzt sind wir schlauer: Das alte System aus den ersten Spielen kehrt mehr oder weniger zurück. Es gibt drei Fahnungslevel, durch die Basim immer mehr in Bedrängnis gerät. Benhemen wir uns unangemessen auffällig, rufen Wachen mit einem Horn auch mal Verstärkung.

Um den Wert zu senken, müssen wir wieder Fahnungsposter abreißen oder Markschreier bestechen. Natürlich können wir auch versuchen, einfach flink zu entkommen und den Wachen beispielsweise mit einem umgeworfenen Gerüst den Weg abschneiden. Ein Kopfgeld müssen wir aber nicht zahlen.

Weitere neue Infos und Beobachtungen zu AC Mirage

Der Gameplay-Trailer, aber auch unser Interview, liefern aber noch mehr Details, die wir euch hier einmal in Kürze aufzählen:

Basim ist der einzige spielbare Charakter.

Basim kann nicht so frei klettern, wie es zuletzt Eivor konnte, sondern muss sich wie Altair oder Ezio wieder an Vorsprüngen und Kanten hochziehen.

Der Assassinen Fokus, der uns mehrere Kills hintereinander ausführen lässt, scheint einen übernatürlich Ursprung zu haben. Die "Teleportation", die im Trailer zu sehen ist, sieht zumindest nicht natürlich aus.

Wir können Färbemittel sammeln und damit unsere Outfits farblich anpassen.

Wir können im Umland auch die Städte Anbar und Dur-Kurigalzu besuchen.

Basim kann auf Pferden und Kamelen reiten und auf Booten übers Wasser schippern.

Es gibt “einige Nebenaktivitäten, aber nicht so viele”. Beispiele verriet Potts uns aber nicht.

Über das "Contract Board" in Assassinen Büros wählen wir Aufträge. Diese unterscheiden sich in ihren Anforderungen und Belohnungen. Außerdem gibt es Boni, falls wir die Aufträge auf besondere Weise absolvieren, beispielsweise keinen Schaden nehmen.

Als Belohnung für erfolgreiche Aufträge erhalten wir Ressourcen wie Stahlbarren, Komponenten und Token. Wie das System genau funktioniert, wurde nicht weiter verraten.

Werkzeug-Upgrades kosten keine Ressourcen, sondern werden im Laufe des Spiels freigeschaltet.

Es wird keinen New Game Plus-Modus geben.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Zwischen Albträumen und alten Bräuchen

Der neue Story-Trailer verrät uns hingegen mehr über Basim und seinen inneren Konflikt, der auf uns zukommt. Nachdem er als gebrochener Straßendieb von Roshan gerettet wird, schließt er sich den Verborgenen (spätere Assassinen) an und versucht so einen Sinn zu finden. Während er ihre Bräuche und Fähigkeiten lernt, wird ihr Vorgehen aber auch hinterfragt.

Hier kommen zwei neu vorgestellte Charaktere ins Spiel: Nehal, eine Kindheitsfreundin und Partner in Crime von Basim, die mit den Verborgenen so ihre Probleme zu haben scheint. Der zweite im Bunde ist Ali Ibn Muhammad. Er ist der Anführer der Zandsch-Rebellion (einer Sklavenrevolte), in der die Menschen sich gegen das Kalifat aufgelehnt haben. Die Rebellion als auch Ali Ibn Muhammad basieren echten historischen Gegebenheiten.

Nehal und Ali Ibn Muhammad sind zwei weitere wichtige Charaktere in AC Mirage.

Der Trailer-Song "How Villains are made" von Madalen Duke unterstreicht nochmal zusätzlich, wie sehr sich AC Mirage auf eine tragische Coming of Age-Geschichte besinnt:

2:39 Assassin's Creed Mirage: Story-Trailer stimmt uns auf die tragische Coming of Age-Story ein

Dank all dieser Information haben wir nun ein besseres, wenn auch nicht vollständiges Bild davon, was uns in Assassin’s Creed Mirage erwartet, wenn es am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Luna und PC erscheint.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr nach all diesen neuen Infos und bildhaften Eindrücken von AC Mirage? Glaubt ihr Ubisoft gelingt es, sich gekonnt auf die Wurzeln von Assassin’s Creed zu besinnen?