Wird Ubisoft verkauft? Die aktuellen Entwicklungen und die Bekanntgabe der Halbjahres-Zahlen im Live-Ticker

Selten wurde die Bekanntgabe von Halbjahres-Zahlen eines Unternehmens so gespannt erwartet wie im aktuellen Fall bei Ubisoft. Sollten die Ergebnisse der ersten sechs Monate (April bis September 2025) ursprünglich bereits in der Vorwoche enthüllt werden, kam es nur wenige Minuten vor der geplanten Veröffentlichung zur Verschiebung. Was darauf folgte, ist für ein börsennotiertes Unternehmen ebenfalls äußerst ungewöhnlich. Der Handel der Ubisoft-Aktie wurde vorübergehend ausgesetzt.

Neben großer Ratlosigkeit über die Gründe der plötzlichen Verschiebung folgte nach offizieller Bekanntgabe seitens Ubisoft ein wildes Spekulieren über die Beweggründe.

Live-Ticker zur Bekanntgabe der Halbjahres-Zahlen von Ubisoft

17:09 Uhr Guten Abend ihr Lieben! Ubisoft will bis zum Börsenstart am morgigen Freitag um 9 Uhr die Ergebnisse vorlegen. Es ist daher gut möglich, dass es am späten Donnerstagabend bereits so weit ist. Sobald uns neue Informationen über die aktuelle Lage erreichen, erfahrt ihr es hier im Live-Ticker

Schlittert die AAA-Industrie ins nächste Krisenjahr?

Spekulationen nach Verschiebung

Da Ubisoft am gleichen Tag in einer firmeninternen Mail lediglich bekanntgab, dass mehr Zeit für die Fertigstellung des Berichts benötigt würde, kamen vielerorts Spekulationen zu den wahren Beweggründen auf.

Nicht selten wurde der Verkauf von Ubisoft an Investoren aus Saudi-Arabien genannt, die nicht erst seit Release des Assassin's Creed Mirage-DLC "Valley of Memory" mit dem französischen Unternehmen in Verbindung gebracht werden.

Spekuliert wird, dass Ubisoft bis zuletzt auf ein Angebot gewartet hatte. Eines, das die Guillemot-Familie als Eigentümer zum Rückzug bewegt hätte. Als weiterer Interessent wird zudem öfter der chinesische Publisher Tencent genannt, der das stark gebeutelte französische Unternehmen auffangen könnte.

Möglich ist aber auch, dass der vorliegende Geschäftsbericht stark fehlerhaft war und so kurzfristig die Reißleine gezogen werden musste – auch, um den im Sinkflug befindlichen Aktienkurs nicht noch weiter in die Tiefe rauschen zu lassen.

Welche Theorie habt ihr? Steht Ubisoft kurz vorm Verkauf oder kam es doch "nur" zu großen Problemen bei der Fertigstellung des Geschäftsberichts?