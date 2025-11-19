Assassin's Creed Mirage ist für mich seit dem neuen Update eine Qual und braucht dringend einen Hotfix

Dank eines neuen DLCs können wir in Mirage noch einmal mit Basim losziehen - wäre da nicht die Bewegungsunschärfe.

Dass Assassin's Creed Mirage zwei Jahre nach Release noch ein Update samt kostenlosem DLC bekommt, ist eine schöne Überraschung. Neben dem neuen Story-Kapitel ist vor allem das neue, optionale Parkour-System eine Bereicherung.

Es gibt aber auch eine Sache, die wie ein Schatten über all dem liegt und damit den Spielspaß stark schmälert – für mich, aber auch viele andere in der AC-Community.

AC Mirage hat ein Problem mit Bewegungsunschärfe

Die Rede ist von der Bewegungsunschärfe, die störend ins Auge sticht, wenn wir mit Basim nun lossprinten. Zumindest erging es mir so, als ich mich nach dem neuen Update mit Basim nach alUla aufmachte. Plötzlich ist da dieser unschöne Motion Blur-Effekt, der wie ein fehlerhafter Fokus umherirrt, wenn ich auf die Sprinten-Taste drücke.

Vermutlich will Ubisoft uns damit ein stärkeres Geschwindigkeitsgefühl vermitteln, was aber gewaltig nach hinten losgeht.

Nicht nur ich störe mich daran, weil es mich immer wieder aus der Immersion reißt und mir zudem erschwert, meine Umgebung zu scannen und Handlungen entsprechend auszuführen. Auf Reddit sprangen mir bei meiner Recherche sofort zig Posts entgegen, in denen sich über die starke Bewegungsunschärfe beschwert wird. Mehrere Spieler*innen berichteten sogar, darüber, dass ihnen durch den Effekt übel geworden sei:

"Ich habe gerade das neue Update auf meiner PS5 ausprobiert und mir ist richtig übel geworden. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann mir das letzte Mal beim Spielen so schlecht geworden ist." - u/Beranir Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Motion Blur macht nur auf PS5 und Xbox Series X/S Probleme

Grundsätzlich habe ich nichts gegen Bewegungsunschärfe, da sie auch helfen kann, den Fokus zu halten. In diesem Fall ist es aber nicht gut umgesetzt und braucht unbedingt einen Hotfix. Und das nicht nur, um den Effekt so abzuändern, das er angenehm ist, sondern auch, um ihn wahlweise ganz deaktivieren zu können – und damit mit der PC-Version gleichzuziehen.

Anders als auf den Konsolen können PC-Spieler*innen die Bewegungsunschärfe nämlich in den Einstellungen deaktivieren. Was Ubisoft sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht, aber da es eine Option gibt, scheint es sich um eine bewusste Entscheidung und keinen Bug zu handeln.

Daher die Bitte an Ubisoft: Bitte schickt schnell einen Hotfix hinterher, der uns auf PS5 und Xbox Series X/S erlöst, damit wir den DLC auch genießen können!