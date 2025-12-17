Fallout Staffel 2-Sendeplan: Wann kommt Folge 2? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland

Ihr wollt wissen, wann die nächste Folge von Fallout Season 2 erscheint? Hier gibt's alle Daten.

Bei der zweiten Staffel der Fallout-Serie gibt es einen großen Unterschied im Vergleich zu Season 1: Diesmal erscheinen die Folgen nämlich nicht mehr alle auf einmal, sondern gestaffelt. Wann genau die einzelnen Episoden bei uns starten, fassen wir hier zusammen.



Wie viele Folgen umfasst Season 2 von Fallout? Die zweite Staffel wird wieder so lang wie die erste, beinhaltet also insgesamt acht Episoden. Die erste Folge erscheint dabei bereits am 17. Dezember, die letzte erst im Februar 2026.

Fallout Season 2 - Wann kommt Folge 2 auf Amazon Prime?

Folge 2 von Fallout Season 2: 24. Dezember

Folge 3 von Fallout Season 2: 31. Dezember

Folge 4 von Fallout Season 2: 7. Januar

Folge 5 von Fallout Season 2: 14. Januar

Folge 6 von Fallout Season 2: 21. Januar

Folge 7 von Fallout Season 2: 28. Januar

Folge 8 von Fallout Season 2: 4. Februar

Damit sind wir also auch über die Feiertage bestens versorgt. Die Serie pausiert nämlich nicht über Weihnachten, sondern behält ihren wöchentlichen Rhythmus bei.



Ab welcher Uhrzeit sind die neuen Folgen jeweils verfügbar? Wie der offizielle X/Twitter-Kanal verraten hat, erscheinen die Episoden jeweils um 12 AM PT, was bei uns also 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit entspricht.



Hier könnt ihr euch noch einmal den aktuellen Trailer zur zweiten Staffel anschauen:

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Fallout Season 2 streamen - wo läuft Staffel 2?

Die Live-Action-Serie zu Fallout ist eine Eigenproduktion der Amazon Studios. Entsprechend ist die Serie auch exklusiv beim Streamingdienst Prime Video verfügbar. Um die zweite Staffel zu schauen, benötigt ihr ein Amazon Prime-Abo.

Wollt ihr noch einmal eine Auffrischung für die Inhalte der ersten Staffel, liefern wir euch das und mehr hier:

Cast von Fallout Season 2

Alle wichtigen Charaktere der zweiten Staffel kennen wir zwar noch nicht, aber sowohl die Hauptrollen als auch einige neue Figuren sind bekannt:

Ella Purnell (Lucy MacLean)

Walton Goggins (der Ghul, bzw. Cooper Howard)

Aaron Moten (Maximus)

Kyle MacLachlan (Hank MacLean)

Macauly Culcin (noch unbekanntes Mitglied der Legion)

Kumail Nanjiani (noch unbekanntes Mitglied der Stählernen Bruderschaft)

Justin Theroux (Mr. House)

In der ersten Staffel der Serie hatte Mr. House bereits einen kurzen Gastauftritt, wurde hier aber noch von Rafi Silver gespielt. In Season 2 übernimmt Justin Theroux die Rolle. Die erste Folge deutet hier an, dass es sich bei Rafi Silvers Figur schlicht um ein Double gehandelt hat.