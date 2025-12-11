PlayStation 5: Kostenloses Goodie passend zur kalten Jahreszeit ist jetzt verfügbar - so stellt ihr es ein

Sony schenkt euch gerade einen neuen animierten Hintergrund für das PlayStation 5-Dashboard. Und das ist richtig heimelig.

Tobias Veltin
11.12.2025 | 12:05 Uhr

Wer derzeit die PS5 einschaltet, sollte dort einen neuen animierten Hintergrund finden. Wer derzeit die PS5 einschaltet, sollte dort einen neuen animierten Hintergrund finden.

Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit für Geschenke und Aufmerksamkeiten. Und passend dazu findet ihr derzeit auch in eurer PlayStation 5 ein kleines Präsent, mit dem ihr den Startbereich eurer Konsole verschönern könnt.

Sony hat nämlich still und heimlich einen neuen animierten Hintergrund ins entsprechende Auswahlmenü gepackt. Und der passt ganz hervorragend zur kalten Jahreszeit, ist sogar richtig heimelig. Es handelt sich nämlich um ein Kaminfeuer, das auf eurem Bildschirm lodert – samt passender Geräusche wie leichtem Rauschen und Knistern.

So sieht das Ganze aus:

So stellt ihr das Kaminfeuer für euren Start-Hub ein

  • Navigiert im PS5-Dashboard auf die "Start"-Kachel
  • Wählt in der oberen rechten Ecke des Bild-Symbol aus ("Hintergrund ändern")

Der Kaminfeuer-Hintergrund sollte ganz oben links erscheinen. Wählt es mit einem Druck auf die X-Taste aus und vóila, ab sofort lodert im Welcome-Hub ein kleines Feuerchen. Leider auch nur dort, für das komplette Dashboard lässt sich der Hintergrund wie gewohnt nämlich nicht einstellen.

Video starten 36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Die animierten Hintergründe für die PlayStation 5 waren lange ein heißersehntes Feature der PlayStation-Community. Auf der PS4 sehr beliebt, brauchte Sony für die aktuelle Konsole fast vier Jahre, ehe die Funktion im September 2024 mit Update 10.0 aufgespielt wurde.

Anfang 2025 wurde die Auswahl an animierten Hintergründen für den Start-Hub noch einmal deutlich erweitert und bietet mittlerweile Motive aus zahlreichen Spielen wie Astro Bot, Ghost of Yōtei oder Horizon: Forbidden West.

Passend zum Jahresabschluss gibt es derzeit auch den PlayStation-Jahresrückblick "Wrap-Up", wo ihr euch eure persönlichen PS5-Statisiken wie gesammelte Trophäen anzeigen lassen könnt. Ihr findet ihn auf der Seite wrapup.playstation.com/de-de/ und müsst euch dort einfach nur mit eurem PSN-Account anmelden.

Welche animierten Hintergründe hättet ihr gerne für den Start-Hub auf der PlayStation 5?

