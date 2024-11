Das ultimative Gaming-Duo für PS5 & Xbox: Dieses Headset und Controller revolutionieren dein Spielen!

Was ist der Razer Wolverine V3 Pro? Wenn ihr mit einem Controller an eurer Konsole schon immer die Präzision einer Maus haben wolltet, dann ist der Razer Wolverine V3 Pro genau euer Gerät! Das Gamepad bietet präzise Sticks und eine Vielzahl von frei belegbaren Tasten.

Was ist das Razer Blackshark V2 Pro? Dieses kabellose Gaming-Headset überzeugt mit langer Akkulaufzeit, einer hohen kabellosen Reichweite, glasklarer Tonqualität und hohen Tragekomfort.

Darum ist der Razer Wolverine V3 Pro so ein guter Controller!

Der kabellose Razer Wolverine V3 Pro Controller und mit seinen 304 Gramm etwa 40 Gramm leichter als ein Gamepad vom Typ Xbox Elite Series 2. Dank seiner runden Formen liegt er gut in der Hand und alle Tasten sowie die Sticks lassen sich gut erreichen.

Technische Spezifikationen Seht hier alle wichtigen technischen Details auf einen Blick. Gewicht: 304 Gramm

Konnektivität: Razer Hyperspeed Wireless per mitgeliefertem Adapter, kabelgebunden mit 3 Meter USB-C zu USB-A-Kabel

Razer Chroma Lighting: Ja

Mechanische Tasten: Razer Mecha-Tactile-Aktionstasten

Sticks: Hall-Effekt, austauschbare Stick-Kappen

Belegbare Tasten: 6

Trigger: Hair-Trigger und Hall-Effekt-Technologie

Abtastrate: maximal 1.000 Hz.

Akkulaufzeit: Über 20 Stunden

Apropos Sticks: Die beiden Hall-Effekt-Joysticks verwenden magnetische Sensoren für exakte Positionsbestimmung und haben glatten Antifriction-Ringe für reibungslosen Einsatz. Das sorgt zum einen für eine besonders lange Haltbarkeit der Sticks und zum anderen für eine nie gekannte Präzision.

Nicht umsonst wird in unserem Test zum Razer Wolverine V3 Pro die Genauigkeit mit der einer Maussteuerung am PC gleichgesetzt.

Die fortschrittliche Technik im Razer Wolverine V3 Pro verringert obendrein noch die Wahrscheinlichkeit für lästigen Stick-Drift, also dass die Analog-Sticks Eingaben registrieren, obwohl sie gar nicht bewegt wurden.

Zusätzlich bekommt ihr zwei Joystick-Kappen mitgeliefert, je nachdem, ob es euch eher um Präzision oder schnelle Reaktionen geht. Mit dem neuen Wolverine-Gamepad seid ihr also für jedes Game und jeden Spielstil optimal gerüstet.

Hier seht ihr ein Präsentationsvideo vom Controller.

Diese Tasten hat der Controller: Das Gamepad hat 6 belegbare Tasten, die ihr in der zugehörigen App einfach und unkompliziert festlegen könnt. Die Trigger-Tasten verfügen zusätzlich über einen sogenannten “Hair-Trigger-Modus”.

Das bedeutet, dass ihr den Auslöseweg der tasten verkürzen könnt um sie schneller auszulösen. Wer gerne Shooter oder Prügelsüpioele zockt, wird diese Funktion zu schätzen wissen. Bei, Razer Wolverine V3 Pro wird im Hair-Trigger-Modus übrigens noch ein zusätzlicher mechanischer Schalter dazwischengeschaltet.

Das sorgt für eine noch bessere Haptik beim Auslösen und so für noch bessere Kontrolle. Für noch mehr Zugänglichkeit bekommt ihr zwei frei belegbare Tasten direkt neben den Triggern.

Der Razer Wolverine V3 Pro ist sogar bestens für E-Sport geeignet.

Zuletzt bekommt ihr noch vier weitere frei belegbare Paddle-Tasten, die bequem zugänglich an der Rückseite des Controllers liegen.

Das bedeutet eine hohe Abtastrate: Wenn ihr den Razer Wolverine V3 Pro via Kabel verbindet, dann bekommt ihr eine hohe Abtastrate von 1.000 Hz. Das bedeutet, dass der Controller 1.000-mal(!) in der Sekunde abfragt, in welcher Position sich die Sticks befinden und welche Tasten gerade gedrückt werden.

Damit erreicht das Gamepad eine sehr hohe Präzision und sorgt so dafür, dass ihr eure gewünschten Bewegungen im Spiel auch exakt so umsetzt, wie es beabsichtigt ist.

Wenn ihr also den derzeit besten Controller für Konsolen euer Eigen nennen wollt, dann führt kein Weg am Razer Razer Wolverine V3 Pro vorbei!

Das macht das Headset Razer Blackshark V2 Pro so gut!

Mit dem Razer Blackshark V2 Pro bekommt ihr ein hochwertiges, kabelloses Headset für eure PlayStation oder Xbox (und auch den PC). Das Headset bietet hohen Tragekomfort, glasklaren Klang und ein außerordentlich gutes Mikrofon.

Dank der quasi latenzfreien Verbindung mit 2,4 GHz könnt ihr auch ohne Kabelsalat eure Lieblingsspiele von überall im Raum aus genießen.

Technische Spezifikationen Seht hier alle wichtigen technischen Details auf einen Blick. Gewicht: 320 Gramm

Razer Chroma Lighting: Nein

Surround Sound: Windows Sonic (Xbox & Windows 10/11), PlayStation Tempest 3-D-Audio

Treiber: Razer™ TriForce Titanium 50-mm-Treiber

Konnektivität: HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) oder Bluetooth

Akkulaufzeit: Bis zu 70 Stunden

So gut klingt das Headset: Das Razer Blackshark V2 Pro ist mit Razers eigenen TriForce Titanium 50-mm-Treibern in der neuesten Version ausgestattet. Das garantiert euch sowohl einen klaren, ausgewogenen Sound als auch kraftvolle Bässe.

Diese an sich schon starken Eigenschaften werden noch durch spezielle, titanbeschichtete Membrane verbessert.

Die Treiber sind obendrein dreichfach ausgeführt. Dadurch werden Höhen, Mitten und Tiefen individuell abgestimmt, was für ein noch besseres Klangbild sorgt. Somit bekommt ihr mit dem neuen Razer-Headset eines der besten Kopfhörer auf dem Markt, mit dem ihr sowohl Spiele als auch andere Medien in höchster Qualität genießen könnt.

Das folgende Video zeigt, wie das Headset aussieht und was in ihm steckt.

Das ist das Mikrofon: Das abnehmbare Breitband-Mikrofon sorgt für klare HD-Sprachqualität. So verstehen euch eure Teamkameraden auch in den wildesten Gefechten und Raids glasklar. Ein unverzichtbarer Vorteil für alle ehrgeizigen Gamer!

So bequem ist das Razer Blackshark V2 Pro: Anders als viele andere Headsets ist das Razer Blackshark V2 Pro besonders bequem zu tragen. Es verfügt über schallisolierte, geschlossene Ohrmuscheln mit weichem Memory-Schaumstoff. Der passt sich individuell an eure Ohrenform an, sodass nichts zwickt und drückt.

Kabellos und eine lange Akkulaufzeit gibts mit dem bequemen Razer Blackshark V2 Pro.

Obendrein liegt die Akkulaufzeit bei bis zu 70 Stunden und wenn der Akku doch mal schlapp macht, könnt ihr ihn leicht mit einem USB-C-Kabel anschließen und zugleich wieder aufladen.

Mit dem Razer Wolverine V3 Pro sowie dem Razer Blackshark V2 Pro bekommt ihr also das perfekte Duo für Sound und Steuerung, die speziell für eure Konsolen ausgelegt sind. Holt euch die starke Hardware noch heute im Razer-Shop!