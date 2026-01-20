PC-Spieler leistet sich 45 Zoll Ultrawide OLED 240Hz-Screen - nach zwei Wochen hat seine Katze ihn schon kaputt gemacht

So sieht der samtige Übeltäter aus, der den Bildschirm auf dem Gewissen hart (Bild: reddit.com/user/NoNeed4Instructions/)

Vor Haustieren und Kindern ist nichts so richtig sicher. Selbst die beste Erziehung schützt nicht davor, dass sich die Mitbewohner*innen irgendwann plötzlich in den Kopf setzen, etwas komplett Unberechenbares zu tun. Wie zum Beispiel, einem frisch gekauften Monitor den Garaus zu machen.

Katze macht nur 2 Wochen alten 240Hz- und OLED-Monitor kaputt

Man kann den Stubentigern nicht so recht böse sein, auch wenn es natürlich schon echt unglücklich ist, wenn sie sich an so teurer und neuer Hardware vergehen. In diesem Fall berichtet der Reddit-User NoNeed4Instructions davon, dass seine Katze sich den neuen Widescreen-Monitor als Objekt der Begierde auserkoren hat.

Offenbar wollte sich die Katze endlich einmal genauer ansehen, was da jetzt auf dem Schreibtisch ihres Dosenöffners prangt. Wie genau das Unglück dann passiert ist, bleibt unklar, aber die Katze hat wohl eine ihrer Krallen in die Ecke des Monitors versenkt und damit ziemlich direkt das ganze Panel zerstört.

Hier könnt ihr euch ein Bild davon ansehen, auf imgur gibt es noch eins von der Katze selbst (die aber auch im Artikel-Header zu bewundern ist) und eines vom gesamten, ziemlich beeindruckenden Doppel-Monitor-Setup:

In den Kommentaren brechen natürlich sofort die Debatten darüber aus, wie das hätte verhindert werden können. Viele Haustier-Besitzer*innen schwören darauf, die Vierbeiner einfach in jungen Jahren so zu erziehen, dass sie gar nicht erst auf Tische und Ähnliches springen. Das lasse sich mit einer Wasser-Sprühflasche und ein bisschen Geduld sowie Konsequenz ganz gut hinbekommen.

Bei manchen geht die bedingungslose Liebe zu den Fellnasen aber auch so weit, dass sie sie einfach auf dem warmen PC schlafen lassen. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass es gar nicht so einfach ist, tierischen Mitbewohner*innen ihre Wünsche auszuschlagen. Aber mit teurer, empfindlicher Hardware ist natürlich einiges an Vorsicht angebracht.

Ansonsten gibt es in den Kommentaren aber natürlich auch noch jede Menge Überlegungen dazu, ob sich dieser Schaden vielleicht irgendwie noch reklamieren lässt.

Eine Person schreibt humorvollerweise, dass es ja wirklich eine Schande sei, dass der Monitor so kaputt bei dem Urheber des Posts angekommen sei. Er solle sich an den Verkäufer wenden und versuchen, sein Geld zurückzubekommen. Ein anderer Mensch empfiehlt, es vielleicht über die Kreditkartenfirma zu versuchen.

Wie sind eure Erfahrungen mit Haustieren und Hardware bisher so gewesen? Irgendwelche Tipps oder größere Verluste?