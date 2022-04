Um diese kuriose Platin-Trophäe abzustauben, müsst ihr 10 Jahre warten

Dank der Deluxe-Edition von The Stanley Parable ist in dieser Woche eines der denkwürdigsten Spiele der vergangenen Jahre auch für Konsolen erschienen. Welchen Mehrwert die Version im Vergleich zum PC-Erlebnis bietet, dazu später, zunächst wollen wir euch ein Kuriosum in Verbindung mit den PS4- und PS5-Trophäen verraten, das Platin-Jäger ziemlich auf die Palme bringen dürfte.

Entwickler trollen PlayStation-Spieler mit furchtbarer Trophäe

Um Platin abzustauben, müsst ihr lediglich elf Trophäen vorab einheimsen. Klingt einfach, wird euch allerdings stolze zehn Jahre kosten, bis ihr das geschafft habt.

Warum dauert die Platin so lange? Das Ganze liegt an der Bronze-Trophäe "Super Go Outside", in der euch Entwickler Galactic Cafe zu ein wenig Frischluft verhelfen möchte. Ihr bekommt die Trophäe nämlich erst, wenn ihr The Stanley Parable zehn Jahre nicht mehr gestartet habt.

Spieler*innen auf Steam dürfte das Achievement übrigens bekannt vorkommen. Hier müsst ihr allerdings bis zum Erhalt der Auszeichnung nur fünf Jahre nicht auf "starten" kommen.

Gibt es einen Workaround? Auf Steam könnt ihr die Wartezeit recht einfach umgehen, indem ihr die Uhrzeit eures Rechners entsprechend vorstellt. Ob das auch auf Konsolen so einfach möglich ist, ist aktuell noch unklar. Stellt ihr nämlich die interne Uhr eurer PS4 oder PS5 um, bedeutet das im Normalfall Probleme mit eurer Serververbindung und ihr könnt The Stanley Parable nicht mehr starten.

Ein Blick auf die Trophäenliste lohnt übrigens, sind die Achievements gleich dem Spiel einfach nur ein reines Kuriosum. Auszüge gefällig?

Ihr müsst 430x auf eine Tür klicken

Ihr müsst das Spiel einen ganzen Dienstag lang spielen

Ihr müsst das Spiel schließen und wieder öffnen

Das steckt in The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Lohnen tut sich übrigens auch The Stanley Parable, das – und hier müsst ihr uns ohne große Erklärungen einfach glauben – eines der abgedrehtesten Spiele aller Zeiten ist, in dem sich ein WTF-Moment an den nächsten reiht. Wie das Adventure funktioniert, das sparen wir uns hier, da jeder Infofitzel die Überraschung nimmt.



Verraten wollen wir euch aber kurz, was sich im Vergleich zur PC-Version in der Ultra Deluxe-Edition verändert hat. Zum einen wurde die Grafik angepasst, ihr könnt weit mehr Entscheidungen treffen und neue Geheimnisse wurden ebenfalls hinzugefügt. Und jetzt spielt The Stanley Parable, ihr werdet es nicht bereuen!