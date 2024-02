Diese vergessenen PlayStation-Marken wünscht ihr euch zurück: Eine Egoshooter-Reihe vermisst ihr besonders

Erkennt ihr, aus welchem Spiel dieser Screenshot stammt? Die Reihe ist bei euch oben auf der Wunschliste.

Die erste State of Play des Jahres ist vorbei. Ein Comeback der PlayStation-Exclusives, die ihr euch besonders sehnlich zurückwünscht, war leider nicht dabei. Welche das sind, habt ihr uns nämlich bereits am Wochenende zuvor in unserer Umfrage verraten. Ganz an die Spitze hat es eine Egoshooter-Reihe geschafft, deren letzter Ableger zum Launch der PS4 erschienen ist. Na, wisst ihr schon, worum's geht?

Diese PlayStation-Exklusives vermisst ihr besonders

Wir haben euch eine Liste von Marken zur Wahl gestellt und euch 4 Stimmen gegeben, die ihr auf die Spiele verteilen konntet. Die Kommentare spiegelten das Ergebnis ganz gut wieder. Außerdem habt ihr Verwunderung darüber geäußert, um wie viele PlayStation-Marken es schon lange still ist.

So habt ihr abgestimmt:

Platz 10: Dark Cloud (4%, 180 Abstimmungen)

Dark Cloud Platz 9: WipeOut (5%, 233 Abstimmungen)

WipeOut Platz 8: Syphon Filter (5%, 251 Abstimmungen)

Syphon Filter Platz 7: Motorstorm (5%, 254 Abstimmungen )

Motorstorm ) Platz 6: Sly Cooper (6%, 320 Abstimmungen)

Sly Cooper Platz 5: The Order 1886 (9%, 441 Abstimmungen)

The Order 1886 Platz 4: Infamous (11%, 554 Abstimmungen)

Infamous Platz 3: Resistance (13%, 633 Abstimmungen)

Resistance Platz 2: Resistance Jak & Daxter (16%, 773 Abstimmungen)

*Stand vom 2. Februar, 14 Uhr.

Platz 1: Killzone (20%, 991 Abstimmungen)

1:51 Legendäre Shooter-Reihe kehrt nach 10 Jahren auf PS5 und PS4 zurück und ist direkt bei PS Plus drin

Am liebsten würdet ihr wieder in Killzone eintauchen. Die Spielereihe wurde entwickelt vom niederländsichen Studio Guerrilla Games, das auch hinter einer wesentlich aktuelleren PlayStation-Reihe steckt, nämlich Horizon.

Der erste Teil erschien 2004 auf der PlayStation 2 und wollte Microsofts großer Shooter-Marke Halo Konkurrenz machen. Das Spiel handelte vom Krieg um eine Weltraumkolonie. Den PSP-Ableger Liberation könnt ihr aktuell mit PlayStation Plus Extra/Premium-Abo aber sogar auf PS4 und PS5 zocken.

Eine Art von kleinem Comeback gibt es also sogar schon, denn immerhin kann das Spiel auf aktuellen Konsolen gezockt werden. Aber auf einen neuen Titel warten Fans eben schon seit 2013. In dem Jahr erschien der Ableger Shadow Fall als Launch-Spiel für die PS4.

Hattet ihr diesen Ausgang der Abstimmung erwartet oder hättet ihr mit einem ganz anderen ersten Platz gerechnet?