Eure Meinung zur Nicht-E3 2024 - Welches Showcase hat euch am besten gefallen und auf welches Spiel freut ihr euch am meisten

Die zahlreichen Neuigkeiten freuen nicht nur Marcus Fenix und Aloy.

Auch in diesem Jahr gab es während der ‘Nicht-E3’ wieder allerhand Showcases zu sehen. Neben dem Summer Game Fest haben vor allem die Events von Xbox und Ubisoft die Community mit vielen tollen Neuigkeiten und Ankündigungen begeistert.

Aber auch die kleineren Formate, wie die Wholesome Direct oder die Future of Play haben uns mit allerhand News zu kommenden Spielen versorgt. Wir wollen nun von euch wissen: Welche Show hat euch am besten gefallen und auf welchen Titel freut ihr euch am meisten?

Welcher Showcase hat euch am besten gefallen?

Kommen wir zuerst zu den großen und kleinen Events. Für einige haben wir dedizierte Übersichten für euch erstellt – schaut dort gerne vorbei, um euch die jeweiligen Inhalte nochmal vor Augen zu führen:

Aber nun zur ersten Frage: Welches Showcase hat euch am besten gefallen?

Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?

Viel wichtiger als der Unterhaltungsfaktor der einzelnen Shows sind allerdings die Games, die gezeigt wurden. Wir wollen daher wissen: Auf welchen Titel freut ich euch oder welche Ankündigung bzw. Neuigkeit hat euch am meisten begeistert?

Wichtig: Aufgrund der enormen Anzahl von Spielen haben wir für die Liste eine reduzierte Vorauswahl getroffen. Ist euer Titel nicht dabei, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare. Außerdem verzichten wir bewusst auf kleine Content-Updates oder DLCs.

Ihr habt fünf Stimmen, die ihr auf eure Lieblingstitel verteilen könnt. Viel Spaß beim Abstimmen!

Allein diese Vorauswahl zeigt schon: Da kommt in den nächsten Monaten einiges auf uns zu und wir fragen uns schon jetzt: Wann sollen wir das alles spielen!? Aber das ist wohl das schönste Luxusproblem der Welt, oder?

Wir sind schon gespannt auf eure Antworten, in der nächsten Woche präsentieren wir euch dann die Ergebnisse in einem separaten Artikel. Gerne könnt ihr eure Antworten auch noch in die Kommentare packen und mit der Community besprechen. Dort könnt ihr euch auch darüber beschweren, dass es keine Neuigkeiten zu Silksong und Splinter Cell gab.