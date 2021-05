Umfrage: Welcher Mass Effect-Teil ist euer Favorit?

Mit der Mass Effect: Legendary Edition legen BioWare und EA die ersten drei Teile der SciFi-Saga neu auf und bringen die Rollenspiele in technisch überarbeiteter Form auf die PS4, die Xbox One und den PC, die Collection ist zudem auch auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar. Die perfekte Gelegenheit also, in Nostalgie zu schwelgen oder die umfangreichen Titel nachzuholen, wenn man sie bislang verpasst hat.

Anlässlich des Legendary Edition-Releases wollen wir von euch wissen: Welcher Mass Effect-Teil ist euer absoluter Favorit? Welcher hat euch am meisten gepackt und mitgenommen, an welchen der Teile habt ihr die besten Erinnerungen? Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt gern auch eine Begründung in die Kommentare, warum ihr eure Wahl so getroffen habt.

Stimmt hier ab!

Wichtiger Hinweis: Wir haben hier alle vier Teile der Mass Effect-Reihe mit aufgenommen, also nicht nur die erste Trilogie, sondern auch Mass Effect: Andromeda.

Der Release der Mass Effect Legendary Edition ist am 14. Mai 2021.