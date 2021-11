Multiplayer-Umfrage: Welcher ist euer liebster Shooter-Modus

Mit CoD Vanguard, Battlefield 2042 und dem Multiplayer von Halo Infinite wurden binnen zwei Wochen gleich drei der beliebtesten Shooter-Reihen veröffentlicht. Der Monat November steht daher mehr denn je im Zeichen des kompetitiven Genre.

In unserer heutigen Umfrage wollen wir daher wissen, welche Mehrspieler-Modi euch am meisten Spaß machen. Bevorzugt ihr mehr die klassischen Modi wie Team Deathmatch oder Capture the Flag, oder habt ihr mittlerweile die meiste Freude an noch recht jungen Varianten wie dem Battle Royale oder dem PvPvE-Prinzip aus Spielen wie Hunt Showdown?

Welcher Shooter-Modus ist euer liebster?

Zur Auswahl stehen ganze neun der beliebtesten Modi, denen viele unter euch sicher schon in mehreren Multiplayer-Shootern über den Weg gelaufen sind. Zur kleinen Auffrischung kurz, was hinter den Modi steckt:

Team Deathmatch: Der Klassiker, in dem zwei oder mehr Teams versuchen so viele Abschüsse wie möglich zu sammeln.

Der Klassiker, in dem zwei oder mehr Teams versuchen so viele Abschüsse wie möglich zu sammeln. Capture the Flag: Zwei Teams versuchen die Flagge des Gegners zu mopsen und in der eigenen Basis zu platzieren.

Zwei Teams versuchen die Flagge des Gegners zu mopsen und in der eigenen Basis zu platzieren. King of the Hill: Hier wird ein Spieler, der King of the Hill, gejagt, der oft mit Spezialfähigkeiten ausgerüstet ist.

Hier wird ein Spieler, der King of the Hill, gejagt, der oft mit Spezialfähigkeiten ausgerüstet ist. Battle Royale: Spieler*innen befinden sich in einem immer kleiner werdenden Spielbereich. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt.

Spieler*innen befinden sich in einem immer kleiner werdenden Spielbereich. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt. Last Man Standing: Eine Form des Deathmatch. Hier hat jede Team-Spielerin eine bestimmte Anzahl an Leben.

Eine Form des Deathmatch. Hier hat jede Team-Spielerin eine bestimmte Anzahl an Leben. Conquest/Domination: Zwei oder mehr Teams versuchen die Kontrolle über mehrere Zonen auf der Map zu erlangen.

Zwei oder mehr Teams versuchen die Kontrolle über mehrere Zonen auf der Map zu erlangen. Oddball: Der beliebte Halo-Modus. Ziel ist es auf der Map verteilte Objekte einzusammeln und zu halten, wofür es Punkte gibt.

Der beliebte Halo-Modus. Ziel ist es auf der Map verteilte Objekte einzusammeln und zu halten, wofür es Punkte gibt. PvPvE: In Spielen wie Hunt Showdown oder dem neuen Hazard Modus von Battlefield 2042 kämpft ihr nicht nur gegen menschliche Gegner*innen, sondern auch gegen die KI.

In Spielen wie Hunt Showdown oder dem neuen Hazard Modus von Battlefield 2042 kämpft ihr nicht nur gegen menschliche Gegner*innen, sondern auch gegen die KI. Asymmetrischer Multiplayer: Bekannte Beispiele sind Evolved und Dead by Daylight, wo ein Spieler die Rolle des Monsters/Killers übernimmt und Jagd auf die anderen Spielerinnen macht.

Das waren die unterschiedlichen Modi. Jetzt die Frage an euch: welcher Mehrspieler-Modus ist euer liebster?

Wie immer würden wir uns für die Auswertung sehr freuen, wenn ihr eure Entscheidung in den Kommentaren begründet. Apropos Auswertung: Die findet ihr wie gewohnt in der kommenden Woche auf GamePro. Zu welchen Umfrage-Ergebnissen ihr in jüngster Vergangenheit gekommen seid, hier entlang.

Auswertungen vergangener Umfragen:

Verratet uns auch gerne, in welchem Spiel euer liebster Modus am meisten Laune macht und welcher Multiplayer-Shooter bei euch die absolute Nummer 1 ist. Wir sind schon sehr auf das Ergebnis gespannt.