Halo Infinite vs. Battlefield 2042: Bei euch kommt es Ende 2021 zum Shooter-Duell der Giganten

In einer GamePro-Umfrage wollten wir von euch wissen, auf welchen Shooter-Blockbuster ihr euch 2021 am meisten freut. Macht Microsoft mit Halo Infinite das Rennen, oder freut ihr euch mehr auf Battlefield 2042 oder Call of Duty: Vanguard? Das Ergebnis könnte dabei knapper kaum sein und hat auch gezeigt, dass ihr an einem der drei Spiele kaum Interesse habt.

Vorab ein riesengroßes Dankeschön an die 3.542 unter euch, die nicht nur abgestimmt, sondern auch unter der Umfrage kommentiert haben.

Das Ergebnis zur Frage "Auf welchen Shooter freut ihr euch 2021 am meisten?"



Interessant ist nicht nur, dass mit Call of Duty die alljährlich meistverkaufte und erfolgreichste Shooter-Reihe aller Zeiten abgeschlagen auf dem letzten Platz landet. Auch war spannend zu beobachten, dass sich im Verlauf der Umfrage Battlefield immer weiter Halo angenähert hat, es am Ende zu einem sehr knappen Zweikampf kommt.

Die Stimmen aus der Community zum Zweikampf Halo vs. Battlefield

Nachfolgend kommt ihr zu Wort, die ihr uns verraten habt, warum Halo: Infinite und Battlefield 2042 in eurer Gunst weit vor CoD: Vanguard liegen.

Halo: Infinite punktet durch Story-Kampagne, Game Pass und gelungene Beta

Das Microsoft-Exclusive landet direkt zum Release im Xbox Game Pass und erscheint im Gegensatz zu Battlefield samt Kampagne. Der Grund, warum der Master Chief bei Nanashi-kun vorn landet:

(...) Hatte erst dieses Jahr dank dem Game Pass die komplette Halo-Reihe durchgespielt, also ist klar, dass Infinite auch noch ran muss. Battlefield ist für mich wegen dem Fehlen eines Singleplayers komplett uninteressant und Call of Duty, da hab ich auch schon seit vielen Jahren keinen Teil mehr so richtig gespielt.

Ein weiterer großer Pluspunkt: Die Flights bzw. die Multiplayer-Beta hat einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen. Der Meinung sind auch flitzeente, enterGAMEnt T und shadow moses:

Ganz klar Halo! Der Multiplayer war einfach super spaßig. Flitzeente

Halo natürlich. Die Beta war einfach schon genial vom Gameplay und ich habe jetzt schon Bock unzählige Stunden im Multiplayer zu verbringen. enterGAMEnt T

Für mich ist es auch eine einfache Antwort. Halo Infinite läuft ab 8. Dezember in Dauerschleife. Die Beta hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. shadow moses

Für diejenigen unter euch, die sich auf Halo freuen, hier nochmal der Beta-Eindruck von Kollege Tobi und der neuste Trailer zum SciFi-Shooter:

Battlefield 2042 hat den Konsolen-Vorteil

Als Multiplattformtitel ist Battlefield 2042 natürlich auch eine Anlaufstelle für alle jene, die keine Xbox One, Xbox Series X/S oder einen potenten PC ihr Eigen nennen. So auch für Game-Art:

Wenn ich mich diese Generation für eine Xbox entschieden hätte, dann definitiv Halo. So muss ich hoffen, dass Battlefield besser wird als die Open Beta.

Auch spielt natürlich eine Rolle, ob man in der Vergangenheit bereits eine Xbox besessen und Halo erlebt hat. Ob man überhaupt Zugang zur Reihe hatte. So ging es auch IceLabxR3, der sich sehr auf den Portal-Modus von Battlefield freut. Ice schreibt:

BF2042! Evtl auch Halo, habe aber noch NIE ein Halo gespielt (ja wirklich, lyncht mich bitte nicht) Habe aber auch nie eine Xbox oder nen PC besessen. Playstationkind durch und durch.

Und auch für diejenigen unter euch, die sich wie Bolle auf Battlefield 2042 freuen, haben wir hier den neusten Trailer zu den Specialists für euch:



Abschließend noch einmal vielen, vielen Dank für eure ausführlichen Antworten und auch für die rege Teilnahme. Auch wenn wir sie hier nicht alle aufführen konnten, war es wirklich sehr interessant zu lesen, warum Halo, Battlefield oder Call of Duty bei euch 2021 das Rennen macht.

