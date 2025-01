Das Spiele-Frühjahr wird der Knaller – auf welches Game freut ihr euch am meisten?

Im ersten Quartal 2025 steppt der Bär. Uns erwarten richtig viele tolle Spiele!

In einer anderen Umfrage haben wir euch bereits gefragt, auf welche Spiele ihr euch 2025 am meisten freut und tatsächlich haben sich dabei sehr viele Spiele durchgesetzt, von denen noch gar nicht klar ist, an welchem Datum sie erscheinen oder ob sie überhaupt veröffentlicht werden – ja, wir meinen dich, GTA 6!

Tatsächlich erwartet uns aber schon im ersten Quartal eine wahre Flut an großen und kleinen Titeln, die Langeweile nahezu unmöglich machen. Wir wollen heute daher etwas ins Detail gehen und von euch wissen, auf welche Titel ihr besonders hinfiebert – diesmal aber begrenzt auf das Frühjahr 2025.

Die ersten Monate werden ein Gaming-Fest

Spätestens im Februar startet das Gaming-Jahr 2025 so richtig durch. Bereits am 4. Februar erwartet uns etwa der Release von Kingdom Come: Deliverance 2. Eine Woche später erscheint mit Civilization 7 ein neuer Teil der legendären Rundenstrategie-Reihe, bevor es eine Woche später schon mit dem Rollenspiel Avowed und dem Adventure Lost Records: Bloom & Rage weitergeht.

Das ist aber noch nicht das Ende, denn im Februar erscheinen neben ein paar kleineren Titeln auch noch Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und das heiß erwartete Monster Hunter Wilds. Wer sich auf mehr als ein oder zwei dieser Titel freut, bekommt also schon Zeitprobleme.



Wenn ihr euch jetzt denkt: "Kein Problem, spiele ich halt ein paar Titel im März.", solltet ihr euch bewusst machen, dass auch im dritten Monat 2025 noch richtig viele potentielle Kracher veröffentlicht werden. Den Anfang macht dabei Two Point Museum, das ihr ab dem 4. März zocken könnt, dicht gefolgt vom neuen Koop-Abenteuer Split Fiction, das zwei Tage später erscheint.

Später kommt dann das kürzlich erneut verschobene Assassins's Creed Shadows, Der Herr der Ringe: Tales of the Shire oder Soulslike The First Berserker: Khazan – und das sind nicht mal die Hälfte der weiteren großen Titel, die uns erwarten.

Atomfall erscheint ebenfalls noch im März:

Eins ist also sicher: Langweilig wird uns im ersten Jahresviertel ganz bestimmt nicht. Der eine oder die andere von uns hat zudem sicher noch ein paar Titel auf dem Pile of Shame, die ebenfalls darauf warten, gespielt zu werden.

Im zweiten Quartal wird es dann zumindest etwas ruhiger – zumindest nach jetzigem Stand. Allerdings brauchen auch alle Spiele, die bisher noch ohne genaues Datum für 2025 angekündigt sind, noch einen Slot. Gut möglich also, dass auch die Monate April, Mai und Juni noch voller werden.

Natürlich bleibt noch abzuwarten, ob sich das ein oder andere genannte Spiel sich nicht doch noch kurzfristig verschiebt. Wir haben zuletzt bei Assassin's Creed gesehen, dass auch kurzfristige Verzögerungen möglich sind.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, für welche Spiele ihr abgestimmt habt und warum ihr euch so sehr auf sie freut. Fehlen vielleicht noch Titel, die wir ergänzen sollen?