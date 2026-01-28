Umstritten, aber wunderschön: PS5-Rollenspiel aus 2025 ist jetzt supergünstig!

  • Anzeige

Jetzt könnt ihr euch ein überaus hübsches, aber auch umstrittenes Action-Rollenspiel für PS5, auf das wir rund zehn Jahre warten mussten, im Sonderangebot schnappen.

28.01.2026 | 15:13 Uhr


Gerade könnt ihr euch bei Amazon einen umstrittenen, aber grafisch opulenten PS5-Geheimtipp im Angebot schnappen. Das Ende August 2025 erschienene Action-Rollenspiel bekommt ihr dort jetzt bereits 63 Prozent günstiger. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern. Hier findet ihr das Schnäppchen:

Prachtvollen PS5-Geheimtipp jetzt im Angebot schnappen!

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele günstiger. In diesem Artikel haben wir euch eine Übersicht über die aktuellen Top-Deals zusammengestellt:

von GamePro Deals
Tolle Kämpfe, schwaches Writing: Das ist der schicke PS5-Geheimtipp!

Optisch macht Lost Soul Aside einige her, auch dank des schicken Artdesigns. Optisch macht Lost Soul Aside einige her, auch dank des schicken Artdesigns.

Es geht hier um Lost Soul Aside, das vor gut zehn Jahren als Projekt einer einzelnen Person begonnen hat und schließlich durch Förderung von Sony zu einem großen Action-Rollenspiel für PS5 wurde. Optisch hat der Geheimtipp nicht nur aufgrund der tollen Effekte der Unreal Engine eine Menge zu bieten, sondern punktet auch durch ein kreatives und vielfältiges Artdesign, das malerische Landschaften ebenso bietet wie geheimnisvolle Ruinen und gigantische Bauwerke im Science-Fiction-Stil.

Action-Rollenspiel aus 2025 jetzt günstig abstauben!

Ein Highlight sind auch die spektakulären Hack&Slash-Kämpfe. Mithilfe zahlreicher Kombos und Spezialattacken, die sich vor allem auf den Nahkampf konzentrieren, legt ihr euch hier mit teils riesigen Monstern an. Dabei müsst ihr auch geschickt ausweichen und Konter setzen. Ein vielseitiges Fortschrittssystem mit Skilltrees und Waffenanpassungen sorgt für Langzeitmotivation.

Dass Lost Soul Aside trotzdem nur mäßige Bewertungen bekommen hat, liegt vor allem am schwachen Writing: Schon die Geschichte rund um geheimnisvolle Invasoren aus einer anderen Welt wirkt eher notdürftig zusammengeflickt, aber die Charaktere und ihre Dialoge sind so unglaubwürdig geschrieben, dass man ein gelegentliches Augenrollen nicht unterdrücken kann. Das schadet leider der Immersion, zumal auch das Leveldesign häufig recht künstlich wirkt.

Somit ist Lost Soul Aside kaum das richtige Spiel, wenn ihr euch wirklich in eine fremde Welt hineinziehen lassen wollt. Wenn es euch jedoch reicht, einfach nur coole Kämpfe in schicker Grafik zu erleben, hat der Action-Geheimtipp durchaus einiges zu bieten. Auch wenn man ihn sicher nicht zum Vollpreis empfehlen kann, kann er daher beim jetzigen Preis mit 63 Prozent Rabatt durchaus einen Blick wert sein.

