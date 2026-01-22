PS5-Spiele im Amazon-Sale: Das sind die 10 besten Angebote der Woche!

Diese Woche gibt's mal wieder ein paar tolle PS5-Spiele im Amazon-Angebot. Hier findet ihr die Highlights.

Bei Amazon gibt es gerade mal wieder eine ganze Menge PS5-Spiele günstiger, darunter sogar einige große Titel aus 2025. Wir haben euch unten in diesem Artikel zehn der besten aktuellen Sonderangebote herausgesucht. Wer lieber selbst stöbern möchte, kann unter diesem Link sein Glück versuchen, macht es sich damit aber nicht leicht, denn Amazon hat mal wieder keine ordentliche Übersicht für seine Top-Deals zu bieten:

PS5-Spiele bei Amazon: Die 10 aktuellen Top-Angebote!

2:57 Ninja Gaiden 4 - Team Ninja bringt legendäre Action-Serie zurück

Autoplay

Unter den aktuellen Angeboten sind einige große AAA-Spiele aus dem letzten Jahr, etwa Borderlands 4, Monster Hunter Wilds und Ninja Gaiden 4. Letzteres ist gerade erst drei Monate alt und trotzdem schon deutlich reduziert. Noch größere Rabatte bekommt ihr aber natürlich bei den schon etwas älteren Spielen. Mit Star Wars Jedi: Survivor und Dragon Age: The Veilguard sind hier zwei große Singleplayer-Titel aus dem Hause Electronic Arts ganz vorn dabei.

Hier unsere Auswahlliste mit 10 Kauftipps, die Rabattangaben beziehen sich stets auf den aktuellen Preis der digitalen Version im PlayStation Store:

Besonders empfehlen möchten wir euch dabei Prince of Persia: The Lost Crown. Hier fällt der Rabatt mit rund 43 Prozent zwar offiziell geringer aus als bei den anderen Deals auf unserer Liste. Das liegt jedoch nur daran, dass der UVP des Metroidvania-Hits seit dem Release bereits beträchtlich reduziert wurde. Ein Geheimtipp für Fans von Taktik im XCOM-Stil ist zudem Classified: France’44, das derzeit nur 8,77€ kostet!

Für alle Spiele auf unserer Liste gilt: Amazon macht keine Angaben zur Dauer der Deals. Da sich die Preise also jederzeit ändern könnten, solltet ihr besser nicht allzu lange warten.