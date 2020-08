Unknown 9: PS5- & Xbox Series X-Spiel überrascht mit erstem Trailer

Im Rahmen der Opening Night Live, der gamescom Eröffnungsshow wurde Unknown 9: Awakening für Xbox Series X und PlayStation 5 angekündigt. Dahinter verbirgt sich ein neues Spiel, das Teil eines gleichnamigen Multimedia-Franchises sein wird.

Neues Action-Adventure für PS5 & Xbox Series X

Der Titel wurde mit einem ersten Cinematic-Trailer angekündigt, der das Setting vorstellt:

Darum geht's: Ihr spielt Haroona, die von ihren Visionen heimgesucht wird und eine mysteriöse Kraft verstehen muss. Spieler*innen erleben ihre Geschichte auf den Straßen von Kalkutta, Indien. Haroona wird von einem Mentor unterstützt, der ihr beibringt, die mysteriösen Kräfte zu nutzen und in eine Dimension zu reisen, die "The Fold" heißt.

Was zeigt der Trailer? In dem ersten Video sehen wir, wie Haroona ihre Kraft nutzt, während sie von einem anderen Kind angegriffen wird. Kurz vor dem Schlag mit dem Stock wechselt sie in die andere Dimension und kann so dem Angriff ausweichen. Wie sich das letztlich auf das Gameplay auswirkt, ist noch nicht bekannt. Denn mehr als nur den Cinematic-Trailer haben die Entwickler namens Reflector Entertainment nicht bekannt gegeben.

Einen Release-Termin für das Spiel gibt es bisher noch nicht.

Was ist Unknown 9? Bei dem Spiel handelt es sich um einen Teil eines Multimedia-Franchises namens Unknown 9. Dazu gibt es bereits einen Roman, einen Podcast, einen Comic sowie ein Browser-Spiel, das einen auf interaktiver Weise in die Welt abtauchen lässt.

Habt ihr schon einmal von Unknown 9 gehört? Was sagt ihr zu dem Cinematic Trailer, macht er euch Bock oder wollt ihr erst Gameplay sehen?