Until Dawn - Entwickler arbeiten an mehreren PS4-Exklusivtiteln

Suppermassive Games ist in erste Linie für ihr Horror-Abenteuer Until Dawn bekannt. Aktuell arbeitet das Studio an der Dark Pictures Anthology, eine Schocker-Reihe, die 2019 mit dem ersten Spiel namens Man of Medan starten soll.

In einem Interview der Entwickler mit der russischen Seite 4PDA bestätigt Entwickler Pete Samuels, dass sich noch weitere Spiele exklusiv für die PS4 in Arbeit befinden.

PS4-Exklusivspiele kommen

Nach dem großen Erfolg von Until Dawn hatten sich viele gewundert, dass mit der Dark Pictures Anthology eine Reihe für mehrere Plattformen erscheint.

Laut Samuels sei das Verhältnis zu Sony jedoch "exzellent".

Samuels weiter:

"Wir arbeiten an mehreren unangekündigten Exklusivspielen für die PS4. Richtig, es ist aktuell unmöglich im Detail über die Spiele zu sprechen.



Allgemein möchte ich unsere Spiele einem möglichsten großen Publikum präsentieren. Darum erscheint The Dark Pictures auf unterschiedlichen Plattformen. "

Zwar sind die Informationen noch recht vage, fest steht jedoch, Supermassive wird auch in Zukunft Spiele exklusiv für Sony entwickeln.

Man of Medan in der Vorschau

Mehr als nur Until Dawn auf hoher See

Freut ihr euch auf die Dark Pictures Anthology?