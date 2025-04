PS Plus Essential: Erste Gratis-Spiel für Mai 2025 geleakt - es ist keine große Überraschung

Es sieht so aus, als würde Until Dawn zum kommenden Lineup gehören.

Wie jeden Monat warten wir gespannt auf die neuen Gratis-Spiele für den PS Plus-Dienst von Sony. Ein Titel, der allem Anschein nach in PS Plus Essential landen wird, ist nun kurz vor der Bekanntgabe des Lineups durchgesickert. Die Wahl ergibt mehr als Sinn, aber eine letzte Frage bleibt noch offen. Außerdem nimmt die Community das Spiel mit gemischten Gefühle auf.

Until Dawn ist Teil von PS Plus Essential im Mai - nur welche Version?

Das Spiel, von dem hier die Rede ist, ist Until Dawn. Das Horror-Game, in dem wir einer Gruppe Teenager auf einem verschneiten Berg vor einem Serienkiller retten müssen, tauchte bei einem PS5-Spieler bei den Essential-Spielen auf:

Dass der spielbare Horror-Teenie-Slasher im Mai ohne Zusatzkosten über PS Plus Essential gespielt werden kann, überrascht aber nicht wirklich. Immerhin startete die Film-Adaption am 25. April ganz frisch in den Kinos.

Das Spiel über PS Plus noch einmal in den Fokus zu rücken, dürfte Teil der Marketingstrategie sein. Der Film könnte das Interesse am Spiel neu aufleben lassen, genauso wie das Spiel zu mehr Kinobesuchen führen könnte – vor allem da der Film mit einer vom Spiel losgelösten Geschichte nicht gerade gut wegkommt (51% auf Rotten Tomatoes, 6,1/10 auf IMDb).

Hier seht ihr einen Trailer zum Film:

2:33 Until Dawn-Film enthüllt ersten richtigen Trailer und verrät baldigen Release

Remake oder Original von 2015?

Auch wenn der Leak sehr wahrscheinlich klingt, handelt es sich bislang nur um ein Gerücht. Sollte sich das aber bewahrheiten, steht noch eine Frage offen: Kommt das Original von 2015 zu PS Plus Essential, oder handelt es sich um das Remake von 2024? Letzteres setzt unter anderem auf die Unreal Engine 5, besseren Animationen sowie neue Inhalten.

In den Kommentaren auf Reddit heißt es, dass wohl die 2015er-Version Teil des Lineups ist. Ganz sicher können wir es aktuell aber noch nicht sagen.

Die Begeisterung über Until Dawn hält sich in Grenzen

Eigentlich ist Until Dawn ein unterhaltsames Horror-Game. In unserem GamePro-Test sahnte das Original damals eine 85 ab:

Trotzdem finden sich so einige ernüchternde Kommentare unter dem Post. Das hat vor allem zwei Gründe:

Das originale Until Dawn ist bei PS Plus nicht neu. Es wurde bereits bei Essential angeboten und ist aktuell auch noch mit Extra/Premium spielbar. Somit hat bzw. hatte der Großteil bereits Zugriff auf das Spiel. Und da die Auflösung der Story dem Wiederspielwert nicht gerade guttut, ist es für viele nicht mehr relevant. Selbst wenn das Remake bei PS Plus Essential landet und zu einem neuen Durchgang motiviert: Die Neuauflage wird eher kritisiert, da wenig spannende Verbesserungen enthalten sind und vor allem zum Release technisch nicht alles rund lief. Viele Spieler*innen halten daher am Original fest. Der hohe Preis für das Remake spielt zwar auch eine Rolle, nicht aber, wenn es kostenlos bei PS Plus Essential landen sollte.

Aber was glaubt ihr? Kommt Until Dawn im Mai 2025 zu PS Plus Essential? Und falls ja, wird es das Original von 2015 oder das Remake sein? Welche Version würde euch mehr interessieren? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.