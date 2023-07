Horror-Klassiker von Junji Ito bekommt Anime und hier ist der erste fantastische Vorgeschmack darauf

Die Bewohner*innen der Kleinstadt drehen durch.

Junji Ito ist außerhalb Japans vor allem durch seine Manga-Reihe Uzumaki - Spiral Into Horror bekannt geworden. Das Uzumaki leitet sich nicht von Narutos Familiennamen ab, sondern vielmehr vom japanischen Wort für Spirale. Und um diese geht es auch im neuen gleichnamigen Anime, der einen neuen Trailer spendiert bekommen hat (via polygon.com).

Uzumaki: Eine Kleinstadt dreht wegen Spiralen durch

Worum geht es in Uzumaki? Die Handlung der dreiteiligen Manga-Reihe, die 1998 bis 1999 in Japan erschienen ist, spielt in der Kleinstadt Kurouzu. In der Region treten urplötzlich übernatürliche Phänomene auf, die im Zusammenhang mit Spiralen stehen.

Im neuen Trailer ist zu sehen, wie sich die Phänomene auf die Bewohner*innen auswirken. Der Vater von Protagonist Shuichi Saito ist besessen von Spiralen. Er wird beispielsweise wütend, wenn sich in seiner Misosuppe keine spiralförmigen Fischkuchen befinden. Außerdem muss sein Badewasser einen Strudel bilden, bevor er in die Badewanne steigt.

Wie sich die Phänomene auf den Familienvater auswirken, seht ihr im folgenden Trailer:

2:50 Uzumaki - Spiral Into Horror: Horror-Anime von Junji Ito zeigt sich im Trailer

Sein Vater geht nicht mehr zur Arbeit und starrt stattdessen Zuhause auf seine Spiralensammlung. Dabei fangen seine Augen plötzlich an, sich unabhängig voneinander wie in einer Spirale zu drehen. Diese Szene ist im Trailer besonders gruselig dargestellt, da die Augen wie im Wahn umherwirbeln.

Den weiteren Verlauf des Animes wollen wir euch nicht spoilern, doch so viel sei gesagt: Es bleibt nicht nur dabei, dass die Umgebung der Kleinstadt von Spiralen heimgesucht wird. Die Menschen verfallen immer weiter einem Wahn, dem es zu entkommen gilt.

Der Trailer zeigt außerdem, wie detailgetreu der Manga von Junji Ito umgesetzt wurde. Der Anime behält den Schwarz/Weiß-Stil des Mangas bei. Die Animationen sind passend zum Horror-Genre gewählt und kommen auch ohne großes Effektfeuerwerk gut bei den Fans in der Kommentarspalte an.

Wann erscheint der Anime? Der Anime hat eine lange Verschiebungs-Odyssee hinter sich. Ursprünglich sollte der Anime im Jahr 2020 erscheinen, doch durch Restrukturierung, Covid-19 und weitere Faktoren ist der Release momentan unbestimmt.

Der Anime wird im Studio Drive von Regisseur Hiroshi Nagahama produziert. Er ist unter anderem für Animes wie The Flowers of Evil und die Mushishi-Reihe bekannt geworden.

Wie findet ihr den Trailer zum Anime? Würdet ihr euch Uzumaki anschauen, sobald es erscheint?