Vampire Survivors im Game Pass macht so süchtig, dass meine Augen bluten

Nach 1300 erlegten Feinden in einer einzigen Vampire Survivors-Runde drehe ich erst richtig auf. Schleudere Äxte, Feuerbälle und Blitze auf Geister, Fledermäuse und fleischfressende Pflanzen, bis sich der gesamte Bildschirm mit Effekten und Schadensanzeigen füllt – das pure Gefühl von Macht!



Mein tapferer Krieger Antonio fällt schließlich inmitten eines Skelettkrieger-Meers, das mich überrannt hat. Egal, noch ein Versuch. Eine neue Runde startet so schnell wie ich gestorben bin. Ich stürze mich wieder und wieder in den Kampf gegen Gegnerhorden. Töte und sterbe. So geht es bis tief in die Nacht hinein. So lange, bis meine Augen blutrot anlaufen.

Einfach aber effektiv

Das steckt hinter Vampire Survivors: Das auf Steam gefeierte Action-Spiel könnt ihr mit dem Game Pass für PC aktuell ohne Zusatzkosten herunterladen. Und das solltet ihr unbedingt tun, denn hier erwartet euch ein nahezu süchtig machender Titel mit einem wirklich simplen Spielprinzip.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Vampire Survivors anschauen, um euch ein besseres Bild vom Gameplay zu machen:

Das Spielprinzip in nur einem Satz heruntergebrochen: Ich steuere ich eine von insgesamt acht spielbaren Charakteren über ein weites Feld und töte massenhaft Feinde mit automatisch ablaufenden Angriffen.

Automatisch? Jap, denn was zunächst komisch klingt, ergibt im späteren Verlauf der Runde verdammt viel Sinn. Denn schon nach kurzer Zeit füllt sich der Bildschirm mit so vielen Feinden und ich schalte so viele Fähigkeiten für meinen Recken frei, dass ich gar keine Zeit und Nerven mehr dazu hätte, jeden einzelnen Angriff manuell abzufeuern. Stattdessen lege ich meinen Fokus darauf, immer in Bewegung zu bleiben und den anstürmenden Gegnern auszuweichen und ihnen gleichzeitig den Garaus zu machen.

Das Indie-Studio poncle beschreibt Vampire Survivors als "Reverse Bullet Hell". Das heißt: Ich muss selbst dafür sorgen, dass mein Charakter mit seinen Fähigkeiten und Attacken allmählich einen so großen "Kugel"-Hagel erzeugt, dass ich gegen die mit der Zeit immer größer werdenden Gegnerhorden bestehen kann. Gefallene Feinde hinterlassen EXP-Kristalle, die ich aufsammeln muss, um meinen Charakter aufzuleveln und damit neue Angriffe und Fähigkeiten freizuschalten.

Je länger ich am Leben bleibe und je mehr EXP ich mir einverleibe, desto stärker werde ich und verwandle mich schon nach kurzer Zeit in eine Kampfmaschine, die aus allen Rohren feuert.

Mein Antonio beherrscht dann etwa schon nach wenigen Minuten einen mächtigen Blitzschlag, der gleich mehrere Gegner auf einmal brutzelt, einen Peitschenhieb, der Feinde aus nächster Nähe killt und einen Feuerball, der weiter entfernte Biester versengt. Skills werden bei jedem Levelaufstieg zufällig ausgewürfelt und ich darf mir immer nur eine neue aussuchen. Ich brauche also ein Quäntchen Glück, um mir ein effektives Move-Set zusammenzustellen.

Ziel ist es, 30 Minuten im Feindes- und Kugelhagel durchzuhalten und den anschließenden Bosskmapf gegen den "Ender" zu bestehen. Weil Vampire Survivors allerdings kein einfaches Spiel, dauert eine Runde zumindest anfangs in der Regel allerdings nur wenige Minuten.

Linda Sprenger Vampire Survivors klingt dank des einfachen Spielkonzepts wie der perfekte Spiele-Snack für Zwischendurch. Doch mittlerweile habe ich in manchen Sessions hier mehr Stunden am Stück versengt als bei so manchem Triple A-Titel. Meinen Charakter immer weiter aufzuleveln und mit weiteren Fähigkeiten auszustatten, motiviert mich und sorgt für den typischen "ach, eine Runde geht noch!"-Effekt. Oder in anderen Worten ausgedrückt: Vampire Survivors macht höllisch süchtig.



Einige Punkte stören mich aber. Da wäre beispielsweise der detailarme 8-Bit-Look, der – ich will's nicht beschönigen – wirklich hässlich daherkommt. Außerdem wünsche ich mir noch mehr Fähigkeiten und Angriffe für meine Charaktere, denn schon nach wenigen Runden habe ich mich am bisherigen Attacken-Repertoire satt gesehen. Aber Vampire Survivors befindet sich aktuell ja noch im Early Access, also bin ich gespannt auf die nächsten Updates und freue mich darauf, was die Devs in nächster Zeit draus machen!

Habt ihr Vampire Survivors bereits gezockt? Catchen euch Spiele dieser Art?