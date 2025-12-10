Neue PS Plus Extra/Premium-Spiele im Dezember 2025 werden heute enthüllt: Alles zur Uhrzeit und welches Spiel ihr bereits zocken könnt im Live-Ticker

Hier erfahrt ihr heute alles zur bevorstehenden Ankündigung der neuen Spiele für PS Plus.

Nachdem vor wenigen Tagen die PS Plus Essential-Spiele erschienen sind, geht es heute mit der Ankündigung des Dezember-Lineups für Extra und Premium weiter. Wann es so weit ist, welches Spiel ihr bereits zocken könnt und welche Titel hinzugefügt werden, erfahrt ihr wie gewohnt auf GamePro im Live-Ticker.

Live-Ticker zu PS Plus Extra/Premium im Dezember 2025

PS Plus Extra/Premium im Dezember 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Datum der Ankündigung: Mittwoch, der 10. Dezember

Uhrzeit der Ankündigung: 17:30 Uhr

Sony verfolgt meist einen festen Plan, wann die neuen Spiele für PS Plus Extra/Premium enthüllt werden. Während die Spiele am dritten Dienstag im Monat erscheinen, erfolgt die Ankündigung am Mittwoch zuvor.

Das gibt's im Dezember in PS Plus Essential

Die neuen PS Plus Essential-Spiele erscheinen stets zu Beginn des Monats. Im Dezember 2025 könnt ihr euch gleich auf fünf neue Titel freuen:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

Mehr Infos zu den fünf Spielen gibt's hier:

Diese Spiele verlassen PS Plus im Dezember

Ab dem 16. Dezember könnt ihr die folgenden Spiele nicht mehr mit eurem PS Plus-Abo zocken:

Battlefield 2042

Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition

Arcade Paradise VR

Sonic Frontiers

Forspoken

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge

Firefighting Simulator: The Squad

Surviving Mars

Star Trek: Bridge Crew

Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet

River City Melee Mach!!

11-11 Memories Retold

