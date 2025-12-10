Neue PS Plus Extra/Premium-Spiele im Dezember 2025 werden heute enthüllt: Alles zur Uhrzeit und welches Spiel ihr bereits zocken könnt im Live-Ticker

Im Ticker gibt's heute alle Infos zur bevorstehenden Ankündigung des PS Plus-Lineups für Dezember.

Dennis Müller
10.12.2025 | 06:00 Uhr

Hier erfahrt ihr heute alles zur bevorstehenden Ankündigung der neuen Spiele für PS Plus.

Nachdem vor wenigen Tagen die PS Plus Essential-Spiele erschienen sind, geht es heute mit der Ankündigung des Dezember-Lineups für Extra und Premium weiter. Wann es so weit ist, welches Spiel ihr bereits zocken könnt und welche Titel hinzugefügt werden, erfahrt ihr wie gewohnt auf GamePro im Live-Ticker.

Live-Ticker zu PS Plus Extra/Premium im Dezember 2025

Mittwoch, 10.12.2025

06:01 Uhr

Moin ihr Lieben! Bevor heute die weiteren Extra/Premium-Spiele enthüllt werden, könnt ihr eines bereits seit Montag zocken, nämlich Skate Story:

Video starten 1:32 Skate Story könnt ihr bereits seit Montag mit PS Plus Extra und Premium zocken.

PS Plus Extra/Premium im Dezember 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

  • Datum der Ankündigung: Mittwoch, der 10. Dezember
  • Uhrzeit der Ankündigung: 17:30 Uhr

Sony verfolgt meist einen festen Plan, wann die neuen Spiele für PS Plus Extra/Premium enthüllt werden. Während die Spiele am dritten Dienstag im Monat erscheinen, erfolgt die Ankündigung am Mittwoch zuvor.

Das gibt's im Dezember in PS Plus Essential

Die neuen PS Plus Essential-Spiele erscheinen stets zu Beginn des Monats. Im Dezember 2025 könnt ihr euch gleich auf fünf neue Titel freuen:

  • LEGO Horizon Adventures
  • Killing Floor 3
  • The Outlast Trials
  • Synduality Echo of Ada
  • Neon White

Mehr Infos zu den fünf Spielen gibt's hier:

Neu im Dezember
Wir stellen euch die fünf neuen PS Plus Essential-Spiele vor
von Dennis Müller
Wir stellen euch die fünf neuen PS Plus Essential-Spiele vor

Diese Spiele verlassen PS Plus im Dezember

Ab dem 16. Dezember könnt ihr die folgenden Spiele nicht mehr mit eurem PS Plus-Abo zocken:

  • Battlefield 2042
  • Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition
  • Arcade Paradise VR
  • Sonic Frontiers
  • Forspoken
  • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
  • Firefighting Simulator: The Squad
  • Surviving Mars
  • Star Trek: Bridge Crew
  • Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet
  • River City Melee Mach!!
  • 11-11 Memories Retold

Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus

Habt ihr kein PS Plus-Abo, dann haben wir allerhand Infos zu Essential, Extra und Premium für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.

Was der Spaß jeweils kostet, welche Vorteile euch die drei Abo-Stufen bieten und vieles mehr erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Lasst doch mal hören. Welches Spiel wünscht ihr euch im Dezember für PS Plus? Wir hoffen ja schon seit Ewigkeiten, dass es Breath of Fire 3 und 4 ins Premium-Abo schaffen.

