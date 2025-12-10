Verdant zeigt uns, dass Postapokalypse auch wunderschön sein kann

Das Hamburger Entwicklerstudio TinyRoar hat jetzt ihr neues Cozy-Adventure Verdant angekündigt, das für PC erscheinen soll. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Sprout, der sich zu Fuß oder mit dem Motorrad durch eine kunterbunte und wunderschöne Postapokalypse bewegt, in der aber auch allerhand Gefahren auf ihn lauern.

Wann das Third-Person-Adventure auf Steam erscheint und ob künftig auch eine Umsetzung für Konsolen folgt, ist derweil noch unklar.