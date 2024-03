Vergessenes Mario-Spiel bekommt nach 8 Jahren immer noch Update - und das bringt es

Auch heute noch gibt's Updates zum mobilen Super Mario-Ableger.

Acht Jahre nach Release hat Super Mario Run von Nintendo kürzlich ein Update auf die Version 3.2.0 spendiert bekommen. Von einem solchen Service können so manch andere Mario-Spiele nur träumen – und das, obwohl der Ableger für Mobilgeräte weniger gute Bewertungen als die Spiele auf Handhelds und Konsolen ergattern konnte.

Doch was genau erwartet euch in dem Update? Wir übersetzen die etwas kryptischen Patch Notes für euch.

Laut den offiziellen Patch Notes zum Spiel fallen die Anpassungen eher übersichtlich aus:

Features für ein Event wurden hinzugefügt

Diverse Bug-Fixes

Das war’s schon. Die Patch Notes lassen dabei ordentlich Raum für Spekulationen offen. Natürlich liegt erst einmal die Vermutung nahe, dass in Zukunft ein Event für Super Mario Run kommen wird.

Letztes Update im Dezember 2023: Das letzte Event ist gar nicht so lange her. Ende letzten Jahres wurde nämlich der Release von Super Mario Bros. Wonder im mobilen Ableger gefeiert.

Wie beim letzten Event könnte es erneut eine Kollaboration mit einem Mario-Spiel sein. Es könnte jedoch auch den Release von Princess Peach: Showtime! zelebrieren, doch hier können wir nur spekulieren, zumindest bis das Event live geht.

0:30 Princess Peach: Showtime! Das erste 3D-Abenteuer der Nintendo-Prinzessein startet schon bald

Mobile aber auch klassisch

Super Mario Run stellt einen von Nintendos Versuchen dar, in den mobilen Spielemarkt vorzudringen. Dabei bleibt es beim klassischen Verkaufsmodell: Ihr müsst euch das Spiel kaufen, wenn ihr es Spielen wollt. Nix da mit Free-to-Play samt Ingame-Käufen. Laut Nintendo hat sich das jedoch nicht gelohnt.

Außerdem ist Super Mario Run wie andere Handyspiele von Nintendo mit dessen Platin-Punkte-Service verbunden, den ihr auch für Nintendo Switch-Spiele bekommt. Eure Spielzeit wird dabei mit Punkten belohnt, die ihr im My Nintendo Store für exklusive Goodies ausgeben könnt.

Habt ihr je in Super Mario Run reingeschnuppert? Konnte euch das Mobilegame überzeugen?