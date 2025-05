Max Verstappen vergleicht Formel 1 mit Mario Kart: "dann können wir ja gleich mit Bananen werfen"

Verstappen haben die Regeländerungen in Monaco so gar nicht gefallen (© Verstappen.com, Red Bull Content Pool)

Zwei Wochen vor dem Release von Mario Kart World ist Nintendos Funracer auch im echten Rennsport ein Gesprächsthema, so zuletzt am vergangenen Wochenende beim Formel 1-Grand Prix in Monaco. Im Vergleich zu vorherigen Rennen wurde im Fürstentum nämlich eine recht spezielle Regeländerung eingeführt, die vor allem bei Weltmeister Max Verstappen auf wenig Anklang stieß. (via Sport1)

Spezialregel sorgt für Mario Kart-Vergleiche

Zwar zählt der Grand Prix in Monaco seit jeher zu den fahrerisch anspruchsvollsten Kursen im Rennkalender der Formel 1, aufgrund der schmalen Straßen sind Überholmannöver jedoch nahezu unmöglich. Einzig Unfälle sorgen meist dafür, dass das Fahrerfeld durch strategisch glückliche Boxenstops durchgewirbelt wird.

Regeländerung soll für Spannung sorgen: Um für mehr Spannung zu sorgen, wurde speziell für den GP in Monaco ein weiterer Pflichtboxenstopp eingeführt. Ist sonst nur ein Stopp Pflicht, um die Reifenmischung zu wechseln, musste am vergangenen Wochenende jeder Fahrer doppelt stoppen. Eine Änderung, die vor allem von Max Verstappen scharf kritisiert wurde, die aber auch McLaren-Pilot und Rennsieger Lando Norris nicht sonderlich gefiel.

1:55 F1 25 enthüllt Release, Plattformen und neuen Story-Modus

Autoplay

Im Interview bei Sky Sports sagt Verstappen:

"Dann sind wir fast bei Mario Kart (...) vielleicht bauen wir noch neue Teile an die Autos oder werfen mit Bananen? Natürlich verstehe ich, warum das versucht wurde, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Hier kann man eben keine Rennsport-Manöver fahren, und dann ist es egal, ob wir einen Stopp oder zehn Stopps machen."

Für Norris ist vor allem die Glückskomponente, die ein zusätzlicher Boxenstopp bringen kann, keine Lösung im Sinne des Rennsports:

"Die Leute warten mit ihren Stopps auf eine Rennunterbrechung oder ein Safety Car, da geht es dann also um Glück. In dem Fall bekommt man vielleicht sogar einen anderen Sieger, aber das wäre ja kein verdienter Sieger. Ich will, dass der beste Fahrer gewinnt."

Persönliche Meinung: Als langjähriger Fan der Formel 1 kann ich Max und Lando nur zustimmen. Ein zusätzlicher Glücksfaktor sollte nicht über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Und dennoch kann ich den Versuch der FIA, durch eine Sonderregel für mehr Spannung zu sorgen, zumindest im Ansatz verstehen. Fakt ist nämlich auch, dass Rennen in Monaco abseits Unfällen ereignisloser kaum sein könnten.

Der Grand Prix in Monaco lebt viel von seiner Historie, von Prunk und Glamour und natürlich auch von seinem speziellen Schauplatz. Vielleicht sollte die Frage daher eher sein, ob es die Art von Rennen alljährlich im Rennkalender benötigt.

An die F1-Fans aus der GP-Community: Wie seht ihr die Kontroverse um die Zusatzregel für den GP in Monaco und habt ihr euch beim Schauen auch ein wenig an Mario Kart erinnert gefühlt?