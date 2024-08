Spieler macht im Video vergilbte Konsolen wieder weiß und es ist einfach unfassbar faszinierend anzuschauen

So oder so ähnlich können vergilbte Konsolen aussehen, wenn sie in die Jahre gekommen sind.

Sammler*innen machen in der Regel einen Bogen um besonders stark vergilbte Retro-Hardware. Aber wer es wirklich wissen will, kann die einzelnen Plastikteile mit ein bisschen Aufwand wieder richtig aufmöbeln und in den strahlenden Zustand zurück versetzen, in dem sie einst über die Ladentheke gewandert sind. Wie das geht, zeigt dieses abgefahrene Video, das wirklich cool anzuschauen ist.

So bekommt ihr eure alte, vergilbte Hardware wieder weiß

Darum geht's: Wenn ihr euren alten SNES, die erste PlayStation oder eben einen Dreamcast noch besitzt, haben sich die Geräte wahrscheinlich verfärbt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Der wird zwar durch Wärme und Sonnenlicht beschleunigt, aber nicht ausgelöst. Auch die Innenseite des Plastiks einer Konsole kann beispielsweise vergilbt sein.

Aber das muss nicht so bleiben: Anstatt euch in euer Schicksal zu fügen, könnt ihr auch einfach selbst Hand anlegen. Sämtliche vergilbten Plastikteile an Controllern und Konsolen lassen sich mit ein bisschen Zeit, Geduld, Muße und den richtigen Materialien nämlich wieder so herrichten, dass sie fast wie neu aussehen.

Aber Vorsicht!

Um das Ganze hinzubekommen, müsst ihr einerseits mit Wasserstoffperoxid und andererseits mit UV-Licht herum hantieren.

Ihr solltet also eure Augen und Haut schützen, und zwar vor beidem. Schaltet das UV-Licht erst an, wenn ihr nicht mehr in die Richtung schaut (auch die Reflektionen der Folie können euren Augen schaden) und nutzt dringend Schutzbrille sowie Handschuhe. Außerdem müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht mit dem Wasserstoffperoxid herumspritzt und das Zeug nirgendwo hingelangt, wo es nicht hin soll.

In diesem spannenden, faszinierenden und auch sehr befriedigenden Video erklärt und zeigt Odd Experiments den Prozess sehr detailliert:

So funktioniert's: Wenn ihr alles habt, was ihr für die Retrobright-Behandlung benötigt, könnt ihr loslegen. Aber ihr solltet wie gesagt äußerste Vorsicht dabei walten lassen.

Bringt die UV-LEDs an das Äußere des Plastik-Containers an, und zwar unten ringsherum und oberhalb, so dass sie nach innen strahlen.

Nehmt Controller und Konsole so auseinander, dass ihr die gereinigten Teile in den Container packen könnt. Beschwert sie zum Beispiel mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, damit sie später komplett mit der Flüssigkeit bedeckt sind und nichts herausschaut.

Schüttet das Wasserstoffperoxid (H2O2) in den Container, aber seid dabei besonders vorsichtig. Ihr dürft die LED-Leiste nicht treffen und solltet darauf achten, dass es nicht spritzt. Nutzt Handschuhe und Schutzbrille!

Packt außen um den Container herum Alufolie, um das Licht zu reflektieren und passt auf, dass es möglichst wenig Lücken gibt.

Durch das Licht kann sich das Innere des Containers erhitzen, also schließt ihn am besten nicht komplett mit einem Deckel ab, sondern lasst einen Spalt offen, damit die warme Luft entweichen kann.

Schaltet das Licht ein und wartet ab.

Um die Verfärbung gleichmäßig rückgängig zu machen, solltet ihr die Teile nach einer Weile wenden.

Wenn alles geklappt hat, könnt ihr nach ungefähr 24 Stunden die vollkommen wieder hergestellten Einzelteile aus dem Wasserstoffperoxid fischen. Auch hier solltet ihr wieder dringend vorsichtig zu Werke gehen. Habt ihr alles abgespült und wenn es vollständig getrocknet ist, dürft ihr die Geräte wieder zusammen setzen. Das H2O2 kann mehrmals benutzt werden, irgendwann lässt die Wirkung aber merklich nach.

Was haltet ihr von dem Prozess, traut ihr euch das zu? Wie gefällt euch das Video und wollt ihr das ausprobieren?