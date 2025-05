Dieser Videospiel-Laden sagt: "Wir haben GTA 6, kommt alle her!" - Shop lässt Leute Fotos mit dem Spiel machen und schickt sie danach wieder nach Hause

GTA 6 lässt noch bis nächstes Jahr auf sich warten, das hält windige Business-Typen aber nicht davon ab, damit zu werben.

Wie mittlerweile wahrscheinlich alle wissen, wurde GTA 6 auf das nächste Jahr verschoben und kommt nicht mehr 2025 auf den Markt. Außer in Bangladesch, in einem einzigen Laden: Dort gibt es bereits eine physische GTA 6-Version mit schickem Cover, PS5-Logo und allem Drum und Dran. Aber das Ganze ist leider nur ein Promo-Stunt.

Videospiel-Laden in Bangladesch lockt Leute mit angeblichem GTA 6-Spiel in den Shop, es ist aber natürlich nur ein Fake und Promo-Gag

Darum geht's: Auf Social Media hatte der Laden namens Exclusive Games Zone damit geworben, dass es bei ihnen bereits GTA 6 geben würde. Selbstverständlich mit dem Ziel, möglichst viele Leute in den eigenen Laden zu locken. Wer aber wirklich geglaubt hatte, dass hier ein ganzes Jahr vor dem angepeilten Release das Spiel zu kaufen wäre, wurde bitter enttäuscht.

21:05 GTA 6: Der Trailer steckt voller Details und das ist uns bisher alles aufgefallen

Autoplay

In dem Laden war zwar tatsächlich die Verpackung eines Spiels im Regal zu bewundern, die sehr nach GTA 6 aussieht – selbstverständlich handelt es sich dabei aber eben nur um die Hülle. "Echt" ist die natürlich auch nicht, sondern das Ganze wurde schlicht und ergreifend gefaket.

Hier könnt ihr euch ein Instagram-Video zu der Promo-Aktion ansehen. Die Person, die das Video aufgenommen hat, konnte das "Spiel" sogar selbst in die Hand nehmen:

Dass dieses Fake-GTA 6 mit "jetzt erhältlich" beworben wird, ist natürlich äußerst irreführend. Auf Facebook soll der Spiele-Laden seine Follower dazu eingeladen haben, vorbeizukommen und ein Foto mit der Spiele-Box zu machen (via: JeuxVideo).

Angeblich soll niemand die Absicht gehabt haben, irgendwen hinters Licht zu führen, und auf derselben Seite wurde natürlich auch darüber berichtet, dass sich GTA 6 verschoben hat. Ziemlich irritierend und irgendwie nicht ganz sauber wirkt die Promo-Aktion aber trotzdem.

Um das nochmal klarzustellen: Falls ihr irgendwo vor dem 26. Mai 2026 ein GTA 6 im Handel sehen solltet, dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht um das echte Spiel handeln. Ihr müsst euch wohl oder übel noch ein ganzes Jahr lang gedulden. Was ihr hier in dem Video sehen konntet, war eine (recht nett gemachte) Fälschung und keine echte Spiele-Verpackung.

Wie viel wärt ihr bereit, dafür zu bezahlen, heute schon GTA 6 spielen zu können?