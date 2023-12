Vier Schurken gegen die Justice League - Lernt hier die Mitglieder der Suicide Squad kennen

Um was geht es in Suicide Sqaud? Der außerirdische Superschurke Brainiac hat mit seinem Legionen Metropolis eingenommen und die Bevölkerung in grausliche Monster verwandelt. Das klingt doch nach einem Job für Superman und seine Freunde von der Justice League! Nein, denn Superman und Co. wurde ebenfalls von Brainiac ordentlich das Hirn durchgewaschen und jetzt führen sich die einstigen Helden wie die schlimmsten Schurken auf.

Superman grillt harmlose Piloten, Batman meuchelt Passanten und der Flash ist einfach ein epischer Arsch! Wenn also die Helden zu Schurken werden, sind die Schurken zwangsläufig die Helden.

Suicide Squad erscheint am 2. Februar 2024 für die PS5 sowie den PC, und die Xbox Series X/S.

Die Suicide Squad gegen die Justice League

Wenn extrem mächtige Helden wie Superman zu völlig unkontrollierten Schurken werden, muss man sie schleunigst aufhalten. Und hier kommt Regierungsagentin Amanda Waller ins Spiel. Sie rekrutiert aus dem berüchtigten Arkham-Superknast die schlimmsten Bösewichte, die jeweils noch eine Rechnung mit der Justice League offen haben.

Denn soviel ist klar: Die einstigen Helden sind wohl für immer verloren und müssen beseitigt werden, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Und hierzu sind Waller die Superbösewichte von der Squad gerade recht und genehm. Im Auftrag von Waller dürfen sie ordentlich die Sau herauslassen und sich an ihren Erzfeinden rächen. Sie haben auch gar keine Wahl, denn wer nicht pariert, dem wird per Fernzündung die Rübe weggesprengt.

Harley Quinn - Des Wahnsinns fette Beute

Wer ist das? Harleen Quinzel ist eine wahnsinnige Killerin, die quasi nie die Klappe hält und dafür berüchtigt ist, in jähen Gewaltausbrüchen großes Chaos anrichten. Sie tritt gern als eine Art verrückter Harlekin - daher auch ihr “Künstlername” - auf und liebt es, ihre Gegner mit Akrobatik zu verwirren, um ihnen dann mit einer Baseball-Keule den Schädel einzuschlagen.

Was kann sie? Harley Quinn ist extrem beweglich und springt wie eine irre Akrobatin durch das verwüstete Metropolis. Sie kann Angriffen gut ausweichen und schnell mit ihrem Baseball-Schläger oder einer dicken Pistole plötzlich und unerwartet zuschlagen. Außerdem hat Harley Quinn sich Gadgets von Batman stibitzt, beispielsweise eine gepanzerte Bat-Drohne. Damit wird sie noch agiler und kann quasi überall auftauchen.

Warum sollte man sie spielen? Harley Quinn ist ein irrer Spaßvogel mit einem sehr finsteren Sinn für Humor. Da sie quasi dauernd am Labern ist, habt ihr mit ihr auch viel zu lachen, wenn ihr ihre Art von Spaß versteht. Ansonsten ist Harley ideal für alle, die gern schnell und brutal zuschlagen wollen.

King Shark - Der einfältige Gott-Hai

Wer ist das? King Shark ist auf Hawaii auch als “Nanaue” bekannt und gilt als Sohn eines Hai-Gottes. Deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht, nämlich wie ein aufrecht gehender Hai. King Shark ist extrem stark und widerstandsfähig, sodass er sich sogar mit Superman anlegen kann. Er ist zwar nicht so dumm wie er aussieht, aber extrem einfältig und naiv.

Was kann er? Wie schon erwähnt, ist King Shark ein wahrhaftes Monster mit gewaltiger Stärke und Widerstandskraft. Als humanoider Hai kann er mit seinen Zähnen so ziemlich alles zerfetzen und verschlingen. Außerdem ist er extrem stark und kann mit bloßen Händen immensen Schaden anrichten.

Aufgrund seiner Stärke springt er problemlos dutzende von Metern und kann so ohne jedes Hilfsmittel die Straßenschluchten von Metropolis durchqueren. Im Gegenzug hält er auch viel aus und ist somit klar der “Tank” im Team, der feindliches Feuer auf sich zieht und problemlos wegsteckt.

Warum sollte man ihn spielen? King Shark ist groß, dick und stark. Er ist ideal für alle, die gern aus der Nähe die Sau herauslassen und sich bedenkenlos dem feindlichen Beschuss aussetzen wollen.

Deadshot - Der professionelle Todesschütze

Wer ist das? Floyd Lawton war einst ein meisterlicher Scharfschütze beim US-Militär. Dort flog er aber unehrenhaft heraus, weil er wiederholt unnötige Risiken bei seinen Einsätzen einging. Nach seiner Militärkarriere wurde er freischaffender Söldner und Attentäter, dem kaum ein Ziel entgeht.

Was kann er? Deadshot ist ein extrem guter Schütze, der nie daneben schießt. Er kann sogar mehrere Gegner mit einem Geschoss töten oder um Ecken schießen. Er schießt aus der Distanz mit einem Scharfschützengewehr und hat für den Nahkampf zwei Schnellfeuerkanonen an seinen Armen montiert. Außerdem verfügt er über ein Zielvisier über seinem Auge, mit dem er seine Gegner noch effektiver erfassen kann.

Warum sollte man ihn spielen? Deadshot richtet sich an diejenigen unter euch, die gern aus der Distanz heraus kämpfen. Der egomanische Scharfschütze und Attentäter hat auch immer einen lockeren Spruch auf Lager und richtet sich an alle, die gern und viel ballern.

Captain Boomerang - Der abgeranzte Killer

Wer ist das? George Harkness aka “Captain Boomerang” ist ein australischer Verbrecher, der für so manche Missetat in Arkham einsitzen muss. Captain Boomerang ist verwahrlost und heruntergekommen. Er trinkt oft und viel und legt allgemein ein recht rüpelhaftes Verhalten an den Tag. Er ist ein rachsüchtiger und streitlustiger Geselle, der vor allem mit dem Flash noch eine Rechnung offen hat.

Was kann er? Wie sein Name schon sagt, ist Captain Boomerang ein Meister im Umgang mit Bumerangs. Er kann mehrere dieser Wurfgeschosse einsetzen und sogar welche aus reiner Energie erschaffen. Außerdem ist er recht flink und kann so schnell durch die Straßen von Metropolis huschen. Neben tödlichen Bumerangs kann er Gegner effektiv mit einer Schrotflinte dezimieren.

Warum sollte man ihn spielen? Der abgeranzte Australier ist ideal für alle, die einen flotten Spielstil mögen und dabei eher im Nahkampf unterwegs sein möchten. Dazu kommt der dreckige Humor und die allgemein rotzige Attitüde von Captain Boomerang, die man einfach mögen muss.

All diese coolen Schurken spielt ihr in Suicide Squad. Ihr könnt frei zwischen den Charakteren wechseln und die anderen 3 übernehmen entweder Mitspieler oder die KI.