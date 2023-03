Vorsicht vor Spoilern! Die Stalker 2-Macher wurden gehackt

Wenn ihr die Stalker 2-Story ohne Vorwissen erleben wollt, müsst ihr wohl aufpassen.

Die Menschen hinter Stalker 2: Heart of Chornobyl werden offenbar erpresst. Irgendwer hat allem Anschein nach durch einen Hack diverse Inhalte aus dem Spiel erbeuten können. Das umfasst angeblich die komplette Story, Zwischensequenzen, Bilder und noch mehr. Ihr solltet euch also dringend vor Spoilern in Acht nehmen.

Stalker 2-Studio wurde wohl schon mehrfach gehackt und wird erpresst

Darum geht's: Stalker 2 sollte eigentlich schon längst erschienen sein, lässt aber noch auf sich warten. Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World kämpft offenbar mit mehreren Problemen, die noch zum Angriffskrieg auf die Ukraine hinzukommen.

Hier könnt ihr euch den aktuellsten Trailer ansehen:

2:29 Stalker 2 hat einen spektakulären neuen Trailer: So düster sind Welt und Story

Informationen zum Krieg in der Ukraine:

Hacker droht und erpresst: Aktuell beschäftigt die Menschen hinter Stalker 2 vor allem ein Hacker, der das Studio erpresst. Die Person oder Community soll diverse Inhalte aus dem Spiel erbeutet haben und droht nun damit, sie zu veröffentlichen.

Offenbar nicht das erste Mal: Wie die Macher*innen von Stalker 2 in einem ausführlichen Statement erklären, seien sie seit über einem Jahr immer wieder zum Ziel von Cyber-Angriffen und Hacks geworden. Es sei nicht nur um das Spiel, sondern auch an persönliche Informationen gegangen.

Das Studio gibt nicht auf: In dem Statement von GSC Game World heißt es explizit, man werde nicht klein beigeben. Auf die Forderungen soll nicht eingegangen werden und auch sonst sehe das Studio nicht ein, seine Haltung zu ändern.

Die Bitte des Studios: Für den Fall, dass nun vielleicht wirklich die komplette Story von Stalker 2 geleakt wird, hoffen die Entwickler*innen auf die Fans. Sie werden explizit darum gebeten, sich keine Inhalte anzusehen und auch darum, sie nicht weiter zu verbreiten.

Inhalte wohl sowieso veraltet: Sollten jetzt tatsächlich Inhalte aus Stalker 2 veröffentlicht werden, sind diese laut Entwickler Work-in-progress. Nichts davon sei final und es müsse auch nicht dem entsprechen, was im Spiel zu sehen sein wird. Kurz: Es ist nicht repräsentativ.

Vorsicht vor Spoilern! Ihr könnt euch selbst und dem Entwicklerstudio hinter Stalker 2 also einen großen Gefallen tun, wenn ihr um Leaks zum Spiel einfach einen großen Bogen macht.