6 VR-Spiele, mit denen ihr euch körperlich fit haltet

Mit diesen VR-Spielen kommt ihr in Bewegung.

Virtual Reality fühlt sich nicht nur "echter" an, sondern bringt auch mehr Bewegung ins Spiel. Während das auf der Stelle laufen und mit den Controllern herumfuchteln schon bei dem einen oder anderen Spiel ganz nebenbei in Anstrengung ausarten kann, gibt es auch zahlreiche Fitness-Spiele, die uns so richtig ins Schwitzen bringen. Ob nun aber als positiver Nebeneffekt oder gezieltes Workout, wir stellen euch hier ein paar VR-Spiele vor, mit denen ihr euren Kalorienverbrauch hochtreibt.

Aber Achtung! Dabei kann es unter der VR-Brille schnell schwitzig werden. Haltet also ein Tuch bereit. Im besten Fall nutzt ihr eine Silikon-Einlage, um beispielsweise nicht die textile Einlage der Meta Quest 3 vollzuschwitzen, die direkt auf eurem Gesicht aufliegt. Denk außerdem an ausreichend Trinkpausen.

Spiele wie Supernatural oder FitXR, die entweder nicht ohne Umwege in deutschen Stores verfügbar sind oder auf Abo-Modelle setzen, schließen wir in dieser Liste weitestgehend aus. Wir konzentrieren uns in der Vorstellung auf Titel, die nach dem Kauf keine weiteren Kosten erfordern – Optionale DLCs sind aber nicht ausgeschlossen. All die folgenden Apps dienen lediglich als Ergänzung. Sie stellen keine vollumfängliche Alternative zu Sport unter Aufsicht dar.

LesMills Bodycombat

0:42 Les Mills Bodycombat - Jetzt können wir uns auch auf der PSVR 2 mit Martial Arts-Workouts fit halten

Genre: Fighting

Fighting Plattformen: Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Pico, HTC

Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Pico, HTC Preis: 29,99 Euro, 1. DLC 7,99 Euro

Bei LesMills Bodycombat geht es kämpferisch gut zur Sache. Nachdem wir uns aus den über 50 Workouts, die sich in Intensität, Dauer und Moves unterscheiden, eine Trainingseinheit ausgesucht haben, erledigen wir die auf uns zukommenden Ziele mit gezielten Schlägen und Kniestößen. Auch gelegentliches Ausweichen von Hindernissen gehört dazu. Dabei werden wir durch die Trainer und treibende Musik gepusht. Punktzahlen helfen zudem dabei, uns mit anderen Spieler*innen zu vergleichen und Rekorde brechen zu wollen.

Wer nach noch mehr Abwechslung sucht, kann mit dem ersten kostenpflichtige DLC "Power Strike" weitere Trainingseinheiten, neue Songs, Moves und sogar Cosmetics freischalten. Aber auch die Standardversion bietet schon viele Workouts, die einen ordentlich ins Schwitzen bringen.

Beat Saber

1:06 Beat Saber - "Laserschwert-Techno" offiziell für PlayStation VR bestätigt - "Laserschwert-Techno" offiziell für PlayStation VR bestätigt

Genre: Musik

Musik Plattformen: Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Steam VR

Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Steam VR Preis: 29,99 Euro, DLCs (Music Packs & einzelne Songs) je nach Umfang

Beat Saber ist einer der Klassiker und Must Have-Spiele auf VR-Headsets – sowohl für Neulinge als auch erfahrene Spieler*innen. Das Prinzip ist simple, aber sehr spaßig und motivierend: Passend zum Rhytmus der Songs kommen Blöcke und Hindernisse auf uns zu, die wir mit den Lichtsäbel zerschlagen oder denen wir ausweichen müssen. Dabei spielt die Richtung als auch die Farbe der Blöcke eine Rolle. Treffen wir mit dem falschen Säbel immer wieder falsch oder sind zu langsam, gehen wir Game Over.

Regelmäßig neue kostenlose wie auch kostenpflichtige Songs, Statistiken, Multiplayer-Optionen und Schwierigkeitsgrade liefern immer wieder neue Motivation und Grund genug, ins Schwitzen zu kommen. Das weiß auch Kollege Sebastian nur zu gut und hat so mit Beat Saber ordentlich an Gewicht verloren:

Pistol Whip

1:07 Pistol Whip mischt Rhythmusspiel mit John Wick und erscheint für PSVR2

Genre: Shooter

Shooter Plattformen: Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Steam VR

Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Steam VR Preis: 29,99 Euro (Quest & PlayStation), 24,99 Euro (Steam)

In Pistol Whip schießen wir uns durch surreale Level. Das Ganze gleicht dank des pulsierenden Beats der Musik und der Notwendigkeit, nebenbei den Kugeln unserer Feinde auszuweichen, wie ein actionreicher Tanz im Stil von John Wick – nur ohne komplexe Nahkampfangriffe.

Neben einer Story-Kampagne und diversen Anpassungsmöglichkeiten (z.B. eine oder zwei Pistolen), können wir uns auch in Remix-Szenen der Modding-Community in den Rausch spielen und gut ins Schwitzen kommen.

The Thrill of the Fight

0:32 The Thrill of the Fight setzt auf ein authentisches Box-Erlebnis, um euch im Ring zu fordern

Genre: Boxen

Boxen Plattformen: Meta Quest (1, 2, 3, Pro), Steam VR

Meta Quest (1, 2, 3, Pro), Steam VR Preis: 9,99 Euro (Quest) bzw. 9,75 Euro (Steam)

Statt auf übertriebene Moves setzt The Thrill of the Fight auf ein bodenständiges Kampfsystem mit authentischen Techniken aus dem Boxsport. Timing und Reaktionsgeschickt sind für das Ausweichen und Blocken demnach genauso wichtig, wie ein sauberer Schlag. Unsere Stile und Techniken üben wir im virtuellen Fitnessstudio, damit wir unsere Herausforderer im großen Ring schnell auf die Bretter schicken können.

The Thrill of the Fight zählt zu den erfolgreichsten VR-Spielen überhaupt. Kein Wunder also, dass an einem Nachfolger gearbeitet wird. Dieser soll sogar einen Multiplayer-Modus bieten.

Racket Club

1:00 Racket Club - Die neue VR-Sportart mixt Tennis, Squash und andere Schlägersportarten

Genre: Sport-Simulation

Sport-Simulation Plattformen: Meta Quest (1, 2, 3, Pro), Steam VR

Meta Quest (1, 2, 3, Pro), Steam VR Preis: 24,99

Wer abseits vom normalen Tennis oder Tischtennis etwas körperliche Betätigung und Abwechslung sucht, wird bei Racket Club fündig. Die titelgebende Sportart mixt Schlägersportarten wie Tennis, Pickleball, Tischtennis und Squash. Im Karrieremodus oder Online-Multiplayer schlagen wir uns so die Bälle auf den virtuellen Plätzen um die Ohren. Einen Mixed-Reality-Modus gibt es ebenfalls.

Die Community lobt dabei vor allem den starken sozialen Aspekt des Spiels sowie das gute Ball- und Schlaggefühl.

Synth Riders

0:47 Synth Riders - Das VR-Rhythmusspiel kommt als Remaster auf PSVR2

Genre: Musik

Musik Plattformen: Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Steam VR, Apple Vision Pro

Meta Quest (2, 3, Pro), PS VR2, Steam VR, Apple Vision Pro Preis: 24,99 Euro

Ähnlich wie in Beat Saber müssen wir in Synth Riders passend zum Rhythmus der Musik agieren. Statt aber mit Lichtsäbeln Blöcke fachgerecht zu zerstören, gilt es auf den Rails zu gleiten, Kugeln zu treffen und Hindernissen auszuweichen. Während die linke und rechte Hand jeweils mit Türkis und Pink dargestellt wird, gibt es noch weitere farbliche Aktionen, bei denen wir etwa beide Hände zusammen über eine Schiene gleiten lassen müssen. So tanzen wir zu Songs der 80er Jahre, Electro Swing oder der Band Gorillaz auf und ab, was auch so einige Kalorien verbrennt.

Synth Riders kann alleine oder im Online-Multiplayer gespielt werden. Zusätzliche Songs können einzeln oder als Bundle gekauft werden. Eigene Lieder werden ebenfalls unterstützt.

Weitere empfehlenswerte VR-Titel, um sich mehr zu bewegen

Beat the Beats

Crazy Kung Fu

Creed: Rise to Glory

Fitness One XR Evolved

LesMills XR Dance

OhShape

Punch Fit

Racket Fury - Table Tennis VR

Racket NX

Smash Drums

Tennis On-Court

The Climb 2

Falls ihr auch eine Switch euer Eigen nennt, könnt ihr euch auch mit der Nintendo-Konsole sportlich betätigen. Dazu haben wir ebenfalls eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die wir euch hier oben verlinkt haben.

Je nachdem welches VR-Headset ihr besitzt: Welche Sportspiele sind eure Favoriten? Mit welchen Titeln haltet ihr euch gerne fit und warum? Habt ihr vielleicht noch andere Empfehlungen?