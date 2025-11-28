Ich habe all meine Streaming-Dienste vor Monaten gekündigt - die für mich beste Plattform gibt es ab nicht einmal 4€ und Netflix oder Disney+ sind dabei!

Für mich ist diese Plattform die bessere Alternative zu Prime, Apple TV und Co.. Vor allem spare ich mir mehrere hundert Euro im Jahr!

Ihr kommt abends heim, schmeißt die Schuhe irgendwo hin, Jogginghose hoch, Snack in der Hand, Licht gedimmt, Couch bereit. Ihr macht Netflix an, denkt euch nichts Böses und plötzlich wieder höhere Preise. Oder Disney+. Oder Apple TV. Weil es offenbar nicht reicht, dass alles gefühlt jeden Monat teurer wird, klatschen euch die Plattformen dann auch noch Werbung rein... bei einem Abo, für das ihr bezahlt. Genau dieser Moment war bei mir der Punkt, an dem ich gesagt habe: Schluss, ich kündige den Kram. Und weil ich natürlich nicht komplett ohne Serien, Filme und Live-TV leben will, habe ich mir diese Alternative geholt und muss nicht auf Netflix oder Disney+ verzichten.

Alles gekündigt, aber hiermit habe ich immer noch Netflix und Disney+

Ganz ehrlich, egal wie sehr uns die Preissteigerungen nerven: Wir hängen alle an unseren Lieblingsserien. Egal ob ihr euch Stranger Things reinzieht, The Mandalorian feiert, Bridgerton binget oder euch durch die Marvel-Filme arbeitet – das sind die Inhalte, die man nicht einfach "aufgeben" will.

Netflix und Disney+ wissen genau, dass sie uns damit am Haken haben. Trotzdem ist es absolut verständlich, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat, jeden Monat mehr zu zahlen, nur um dann auch noch Werbung serviert zu bekommen. Das fühlt sich in etwa so an, als würde man im Restaurant ein Menü zahlen und der Kellner drückt einem trotzdem noch Flyer vom Nachbarladen in die Hand.

Genau deswegen war ich happy, als ich eine Lösung gefunden habe, bei der ich Netflix und Disney+ weiter nutzen kann – ohne, dass ich dafür meinen halben Monatslohn auf den Tisch knallen muss. Bei diesem Paket bekommt ihr waipu.tv mit einem der zwei Streaming-Riesen!

Ich möchte natürlich ungerne auf Netflix verzichten, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Bei waipu findet ihr Pakete mit Netflix und 50% Rabatt obendrauf.

Die Kombi-Angebote: Netflix oder Disney+ direkt im Abo – aber zum halben Preis

Bevor wir überhaupt darüber reden, was waipu.tv eigentlich genau ist, müssen wir über das reden, was den Deal eigentlich so gut macht: Ihr könnt Netflix oder Disney+ direkt kombiniert im Jahrespaket bekommen und das mit 50% Rabatt. Das ist ein Preisunterschied, der euer Konto wirklich spürbar entlastet.

Normalerweise zahlt ihr für ein Kombi-Abo mit Netflix gerne mal 20 bis 30 Euro im Monat. Mit der Geburtstagsaktion startet das Ganze aber schon bei 9 Euro. Bei Disney+ sieht’s ähnlich aus: Ab 10,50 Euro seid ihr dabei. Und das ist weniger als beide Dienste einzeln kosten würden – völlig verrückt, wenn man bedenkt, dass Streamingpreise gerade überall steigen.

Ihr bekommt Netflix oder Disney+ zu einem Preis, den ihr wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gesehen habt. Und die beiden Plattformen weiterzunutzen, ohne jedes Mal ein schlechtes Gewissen zu bekommen, fühlt sich schon ziemlich gut an.

Wer zudem auch noch Disney+ haben möchte, muss auch darauf nicht verzichten. Auch hier bekommt ihr ein Paket für die Hälfte des Preises!

Was waipu.tv eigentlich ist und warum das Ganze so clever funktioniert

Die Plattform, die hinter dem ganzen Angebot steckt, ist waipu.tv. Dieser Streaming-Dienst ist im Grunde Fernsehen, aber endlich so, wie es im Jahr 2025 Sinn ergibt. Alles läuft übers Internet, kein Kabelsalat, kein Receiver, keine Schüssel. Ihr habt über 300 Live-TV-Sender, mehr als 40.000 Inhalte auf Abruf und die ganzen modernen Features, die Kabel-TV nie hinbekommen hat: Pause drücken, zurückspulen, von vorne starten, Sendungen in der Cloud aufnehmen.

Ihr kennt das klassische Chaos: Ihr wollt euch gerade hinsetzen, es wird spannend, und dann klingelt der Pizzabote. Bei waipu.tv drückt ihr einfach Pause. Beim normalen TV könnt ihr euch da direkt verabschieden.

Alles läuft direkt über die App – TV, Handy, Laptop, egal. Ihr müsst nichts installieren, keinen Techniker rufen, kein Kabel durch die Wohnung ziehen. Ihr loggt euch ein und legt los. Genau so sollte Fernsehen heute funktionieren.

Die Preise im Überblick - ab 4€ startet der ganze Spaß

Ab dem 27.11.2025 um 18:00 Uhr könnt ihr euch die verschiedenen Waipu.tv Perfect Plus Pakete mit 50% Rabatt sichern. Das spart euch mehrere hundert Euro im Jahr! Aber Achtung, wartet nicht zu lange, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Ihr habt Zeit bis zum 01.12.2025 um euch die Deals direkt auf der Waipu.tv-Website zu sichern.

Fernsehen ab 3,74 € mtl.

Comfort 3,74 € mtl. (statt 7,49 €)

3,74 € mtl. (statt 7,49 €) Perfect Plus 7,50 € mtl. (statt 14,99 €)

7,50 € mtl. (statt 14,99 €) Perfect Plus mit waipu 4K Stick 8,00 € mtl. (statt 15,99 €), zzgl. Versand 4,99 €

8,00 € mtl. (statt 15,99 €), zzgl. Versand 4,99 € Perfect Plus mit waipu Box 9,00 € mtl. (statt 17,99 €), zzgl. Versand 4,99 €

Netflix-Pakete schon ab 9,00 € mtl.

Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung : Nur 9,00 € mtl. (statt 17,99 €)

: Nur 9,00 € mtl. (statt 17,99 €) Perfect Plus mit Netflix Standard: Nur 13,74 € mtl. (statt 27,49 €)

Nur 13,74 € mtl. (statt 27,49 €) Perfect Plus mit Netflix Premium: Nur 16,74 € mtl. (statt 33,49 €)

Disney+-Pakete schon ab 10,50 € mtl.

Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung : Nur 10,50 € mtl. (statt 20,99 €)

: Nur 10,50 € mtl. (statt 20,99 €) Perfect Plus mit Disney+ Standard : Nur 12,24 € mtl. (statt 24,49 €)

: Nur 12,24 € mtl. (statt 24,49 €) Perfect Plus mit Disney+ Premium: Nur 14,74 € mtl. (statt 29,49 €)

