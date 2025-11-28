Dieses PS5-Spiel setzte die grafischen Maßstäbe dieser Konsolengeneration – jetzt bekommt ihr es supergünstig im Black-Friday-Angebot!

Wenn ihr diesen PS5-Shooter bisher verpasst habt, solltet ihr ihn jetzt zum Schnäppchenpreis unbedingt noch nachholen.

Durch den Black Friday Sale könnt ihr jetzt einen großen Shooter-Hit zum Top-Preis abstauben. Das PS5-Spiel, das uns im Test (Wertung: 90 Punkte) schon allein durch seine Grafikpracht begeistert hat, aber auch spielerisch eine Menge bieten kann, bekommt ihr bei Amazon jetzt 69 Prozent günstiger im Angebot. Somit zahlt ihr nur noch 24,99€ statt 79,99€ (UVP):

Falls das Spiel bei Amazon schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, findet ihr den Deal zum gleichen Preis auch bei MediaMarkt und bei Otto. Alle drei Händler bieten darüber hinaus noch eine reiche Auswahl an weiteren PS5-Angeboten, von Spielen über Zubehör bis hin zur Konsole selbst. Es kann sich also lohnen, ihnen mal einen Besuch abzustatten:

Grafisch ein Meilenstein, spielerisch ein Vergnügen: Das ist der Shooter-Hit für PS5

Grafisch haben die Planeten von Ratchet & Clank: Rift Apart eine Menge zu bieten, auch wegen ihres kreativen Artdesigns.

Es geht hier um Ratchet & Clank: Rift Apart, das bei seinem Release als erstes Actionspiel die Power der PS5 wirklich ausgenutzt hat. Bis heute hat der Shooter nichts von seinem Glanz verloren: Mit dem Lombax Ratchet und seinem Roboter-Begleiter Clank ballert ihr euch durch abwechslungsreiche Science-Fiction-Welten, die nicht nur durch die reine technische Qualität, sondern auch durch das kreative Artdesign beeindrucken.

Daneben lassen auch die hervorragenden Animationen und die spektakulären Effekte die Kinnlade herunterklappen. Besonders eindrucksvoll wirken dabei die Dimensionswechsel: In Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es nämlich Risse in der Realität, durch die wir fließend von einer Welt in die nächste stolpern.

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Um diese Risse dreht sich auch die Story des Spiels: Ratchet und Clank haben ihren alten Widersacher, Dr. Nefarious, in ihrem eigenen Universum eigentlich schon besiegt und feiern ihren Triumph, als sie in eine Parallelwelt hineingezogen werden, in der sie ihm erneut das Handwerk legen müssen. Dabei treffen sie auch auf einen weiblichen Lombax namens Rivet, die quasi das Gegenstück zu Ratchet ist.

Spielerisch setzt Ratchet & Clank: Rift Apart wie schon seine Vorgänger vor allem auf Action: Euch steht eine stattliche Auswahl an teils bodenständigen, teils reichlich abgedrehten Schusswaffen zur Verfügung, die sich auf vielfältige Weise aufrüsten lassen. Pistolen und Schrotflinten finden sich darunter ebenso wie der sogenannte Bombardierer, der einen waschechten Bombenhagel auf Gegnerhorden herabregnen lässt.

Auch Jump&Run-Gameplay ist wieder mit dabei, wobei das Tempo und die Bewegungsfreiheit durch Ratchets neue Hoverstiefel diesmal deutlich gestiegen sind. Nicht zuletzt dadurch ist Ratchet & Clank: Rift Apart zu einem rasanten, atemberaubenden Action-Feuerwerk geraten, das in unserem GamePro-Test aus gutem Grund stattliche 90 Punkte bekommen hat.