Warframe - Free-to-Play-Hit für Nintendo Switch angekündigt

Über 38 Millionen Spieler erfreuen sich bereits an dem Third-Person-Koop-Spiel Warframe und bald dürften noch eine ganze Reihe neue Fans dazu kommen. Der Free-to-Play-Titel wurde nun auf der jährlichen Warframe-Contention Tenno mit einem Trailer für Nintendo Switch angekündigt.

Verantwortlich für die Umsetzung ist das Studio Panic Button, die sich bereits mit ihren Switch-Ports zu Spielen wie Doom, Rocket League und demnächst Wolfenstein: The New Colossus einen Namen als Experten auf diesem Gebiet machten.

Was ist Warframe?

Warframe ist ein kostenloses Koop-Spiel in einer Science-Fiction-Welt, in der Spieler in die Rolle und Rüstung der Tenno schlüpfen, eine Rasse an alten Kriegern, die nach einem jahrhundertelangen Kälteschlaf die Ordnung in einem gesamten Sonnensystem wiederherstellen wollen. Der Name Warframe bezieht sich auf die Rüstungen, von denen es insgesamt über 35 Stück gibt, ebenso wie unzählige Anpassungsmöglichkeiten und Waffen.

Das Spiel wurde bereits 2013 für PC und PS4 veröffentlicht und erschien 2014 für Xbox One. 2018 schafft es nun den Sprung auf Nintendo Switch, wobei noch kein offizieller Release-Termin angekündigt wurde.

Die Details um die Switch-Version von Warframe halten sich aktuell noch in Grenzen, hier könnt ihr euch allerdings den Ankündungstrailer ansehen.

Habt ihr Lust auf Warframe auf Nintendo Switch?