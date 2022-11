Nur noch dieses Wochenende: Koop-Hit Warhammer Vermintide 2 ist auf Steam gerade kostenlos

Falls ihr mal wieder Lust auf ordentliches Koop-Gemetzel habt, solltet ihr eure Ohren spitzen. Denn aktuell gibt es den Action-Titel Warhammer Vermintide 2 komplett kostenlos auf Steam. Doch ihr solltet schnell sein, denn die Aktion ist nur noch für wenige Tage gültig.

Sichert euch das Koop-Gemetzel

Warhammer Vermintide 2 definiert nach Aussagen des Publishers und Entwicklerteams Fatshark "die Grenzen des First-Person-Koop-Genres" neu. Und auch wenn das natürlich auf den ersten Blick die übliche PR-Phrasendrescherei ist, scheint den aktuellen User-Rezensionen zufolge da zumindest ein bisschen was dran zu sein.

Wie lang ist das Spiel noch gratis? Warhammer Vermintide 2 ist noch bis zum 7. November 2022 um 19:00 Uhr gratis. Danach wird das Spiel vermutlich wieder auf den regulären Preis von 27,99 Euro angehoben.

Wenn ihr den Titel in der Steam-Bibliothek habt, könnt ihr Warhammer Vermintide 2 auch noch nach der Gratis-Aktion weiterhin spielen. Ihr seid mit dem Spielen also nicht bis zum 7. November limitiert, sondern könnt den Titel auch noch über dieses Datum hinaus noch genießen.

Falls ihr mehr aus dem Warhammer Vermintide 2-Universum haben wollt, könnten die Bundles ebenfalls etwas für euch sein, denn die gibt es ebenfalls stark rabattiert. Folgende Rabatte winken euch, wenn ihr gleich mehrere Erweiterungen kauft:

Warhammer Vermintide 2 Content Bundle: 34,49 Euro statt 99,39 Euro

34,49 Euro statt 99,39 Euro Warhammer Vermintide 2 Starter Bundle: 8,05 Euro statt 20,97 Euro

Bedenkt allerdings, dass das Angebot nur für die PC-Version gilt. Auf Xbox-Konsolen müsst ihr aktuell den regulären Preis von 29,99 Euro zahlen, für PlayStation ebenso. Falls ihr ein Abo für PS Plus Extra besitzt, könnt ihr den Titel kostenlos spielen.

Um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen, solltet ihr unser Test-Video zu Warhammer Vermintide 2 nicht verpassen:

6:55 Warhammer: Vermintide 2 - Test-Video: Im Koop gegen das Chaos

Das ist Warhammer Vermintide 2

In Warhammer Vermintide 2 stürzt ihr euch in Koop-Schlachten aus dem Warhammer-Universum. Zu den größten Feinden zählen die Rattenmenschen, Dämonen, Chaos-Ritter und viele mehr. Es stehen euch insgesamt fünf Helden zur Verfügung, die jeweils drei unterschiedliche Karriere-Pfade einschlagen können. So ergeben sich insgesamt 15 verschiedene Klassen.

Warhammer Vermintide 2 lässt sich mit Spielen wie Left 4 Dead oder Back 4 Blood vergleichen. Ihr könnt ein Team aus insgesamt vier Spieler*innen bilden und euch durch die 13 unterschiedlichen Missionen schlagen. Dabei steht euch ein großes Waffen-Arsenal aus Zauberstäben, Flinten, Äxten und weiteren Mordinstrumenten zur Verfügung.

Was haltet ihr von solchen Gratis-Aktionen? Schaut ihr euch gerne die kostenlosen Spiele an?