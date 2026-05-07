LEGO-Fan baut kultige Indiana Jones-Szene nach und schleift den armen Indy dank Motor dauerhaft hinter einem Truck her

Ein Wort: aua! (Bildquelle: Reddit Available_Painter631)

LEGO-Sets machen sich als Deko im Regal richtig gut, noch imposanter wird es aber mit Spezialeffekten wie Beleuchtung oder eben auch beweglichen Elementen, die von einem Motor angetrieben werden. Fans kommen hier auf die kreativsten Ideen – und manchmal tun sie vom Zuschauen ein bisschen weh, wie in dieser Indiana Jones-Szene.

Auf LEGO treten ist gar nichts gegen das, was Indy hier mitmacht!

Reddit-User Available_Painter631 hat die kultige Szene aus dem Indiana Jones-Streifen "Jäger des verlorenen Schatzes" aus dem Jahr 1981 nachgebaut. Aber eben nicht den Teil, in dem Indy dem Truck auf dem Schimmel nachjagt oder hinter dem Steuer sitzt, sondern die schmerzhafte Stelle, an der er sich unter dem Fahrzeug durchgehangelt hat, hinten dran hängt und über den Boden geschleift wird.

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Dafür lässt der LEGO-Fan aber nicht den Truck durchs Wohnzimmer rasen, sondern setzt ihn stattdessen auf eine Art Box, bei der dank Motor Grundplatten durchlaufen, die nicht nur die Reifen des Trucks bewegen – Gleichzeitig wird der arme "Archäologe" dem Vorbild getreu durchgehend über die Noppen geschleift.

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Obwohl, einen kleinen Unterschied gibt es doch: Während Indy im Film bäuchlings durch den Sand geschleift wird und sich zum Truck vorhangelt, holpert er hier in Rückenlage über die Noppen. So oder so haben wir uns bereits im Film gefragt, über welche Art von Hornhaut der Abenteurer wohl verfügen muss.

Auch bei der Minifigur können einige Fans kaum hinschauen und machen sich Sorgen, dass die auf diese Art bald das Zeitliche segnen könnte. So bemerkt beispielsweise PlaneAd4072 ganz trocken: "Schlimmster Albtraum eines Minifiguren-Resellers."

Ein paar User haben dann auch direkt Vorschläge, wie verhindert werden kann, dass das Plastik irgendwann komplett abgeschrabbt ist. Number_ten schlägt beispielsweise vor: "Wenn du so was in der Art noch nicht gemacht hast: Klebe vielleicht ein bisschen Teflontape oder so was an Indys Rücken."

Available_Painter631 stört sich am Verschleiß aber gar nicht: "Wenn ich es auf die Art lange genug laufen lass, wird er auch realistischer aussehen."

Übrigens gibt es noch mehr Bastlerinnen und Bastler, die witzige Ideen für motorisierte Filmszenen – und etwas schwarzen Humor – haben. In der oben verlinkten News könnt ihr euch anschauen, wie Gandalf sich am laufenden Band eine mit der Peitsche des Balrog fängt.

Wie gefällt euch dieses "Kunstwerk"? Erinnert ihr euch an die Filmszene? Was habt ihr gedacht, als ihr sie gesehen habt?