Schule verbietet Smartphones, also überlegen sich die Schüler eine clevere Alternative und bringen ihren Nintendo 3DS mit - mit dem sie sogar chatten können

Nein, das ist kein Schulhof-Treff vor 15 Jahren, sondern eine frische Smartphone-Alternative. (Bild: Reddit/user/Boti8700)

Smartphones gehören schon lange zum Alltag dazu, sind aber besonders an Schulen oft bis heute nicht gerne gesehen. Immerhin lenken sie besonders im Unterricht schnell ab. Nicht selten sind sie deshalb auf dem Gelände oder zumindest während der Stunden gar verboten.



Wie auch an der Schule dieser Kids. Wo ein Wille ist, ist aber bekanntlich auch ein Weg – die Schüler*innen nutzen nämlich einfach einen Retro-Handheld als Ersatz.

Nintendo 3DS wie damals in der Schulhofpause

Offiziell hat der Nintendo 3DS schon lange ausgedient. Immerhin hat der Handheld schon 15 Jahre auf dem Buckel und wird seit knapp sechs Jahren nicht mehr produziert. Das heißt aber nicht, dass er nicht doch noch einen Nutzen finden kann.

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So wie etwa bei diesen Schüler*innen, wie User Boti8700 im 3DS-Subreddit zeigt. Auch an seiner Schule wurden Smartphones verboten, weshalb sich die Klasse einen anderen Pausenvertreib ausdenken musste und jetzt kurzerhand Super Smash Bros. auf dem 3DS zockt – so wie früher eben.

Ein User erklärt in den Kommentaren sogar, dass er sich den roten 3DS auf dem Bild extra dafür gekauft habe. Aktuell gibt es in der ganzen Klasse wohl nur insgesamt drei Nintendo 3DS (deutlich weniger als damals zu meiner Schulzeit), aber gut möglich, dass hier noch weitere Kids nachziehen. So war's zumindest früher.

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Neben dem Zocken hat der 3DS aber noch einen anderen Anreiz: Gleich mehrere User empfehlen in den Kommentaren, ihn als Ersatz für WhatsApp und Co. während der Schulzeit zu benutzen. Tatsächlich lässt sich mit dem Handheld nämlich auch chatten, zumindest über Umwege.

Ein User erzählt etwa in den Kommentaren, wie er und seine Mitschüler*innen während seiner Schulzeit über Nintendos Messenger-Dienst PictoChat miteinander Nachrichten ausgetauscht und sogar bei Klausuren geschummelt haben – auch wenn wir uns nicht vorstellen können, das irgendeine Lehrkraft heutzutage einen DS beim Test zulässt.

PictoChat gibt es übrigens nicht nativ auf dem 3DS, sondern nur dem normalen DS und DSi. Aber auch hier empfehlen User einfach, den Handheld zu modden, um PictoChat oder gar eine Version von Discord auf den 3DS zu bekommen – auf eigene Gefahr natürlich.

Klar ist auf jeden Fall: Auch wenn ein Smartphone-Verbot eigentlich als positive Sache gedacht ist und für weniger Ablenkung in der Schule sorgen soll, findige Teenager entdecken ziemlich sicher eine Alternative.

Wie war oder ist das bei euch? Habt ihr euer Smartphone immer mit aufs Klo geschmuggelt?