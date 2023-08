Ist Warzone 2 jetzt 'ruiniert'?: Glitch sorgt für One-Hit-Kills im Nahkampf und das soll garantiert nicht so sein

Call of Duty Warzone 2 hat immer mal wieder Probleme, jetzt mit Messern und SMGs.

Call of Duty: Warzone 2-Fans finden immer wieder neue Mittel und Wege, sich einen Vorteil gegenüber anderen Spieler*innen zu verschaffen. Im Idealfall handelt es sich dabei um kluge Strategien oder einfach überragende Fähigkeiten. Aber ab und zu haben wir es auch mit Bugs, Glitches und Exploits zu tun. Wie diesem hier: Offenbar könnt ihr recht einfach Nahkampf-Kills mit nur einem Treffer erzielen, was laut einem Experten das Zeug dazu hätte, das Spiel zu ruinieren.

CoD Warzone 2: One Hit-Nahkampfkills können offenbar ziemlich einfach erzielt werden

Was ist das Problem? Normalerweise sollte es ein bisschen dauern, bis ihr einen Gegner im Nahkampf unschädlich machen könnt. Habt ihr aber ein Wurfmesser sowie ein SMG ausgerüstet, gehen die Feinde nach nur einem Nahkampf-Treffer zu Boden, wenn ihr sie mit der Maschinenpistole haut. Selbst wenn die Gegner komplett mit Panzerplatten ausgerüstet sind.

Das liegt offenbar an den Wurfmessern. Die sollen laut dem Warzone-Experten und Streamer Metaphor nämlich "komplett verbuggt" sein und diverse Probleme machen. Das Schlimmste sei dabei dieser Nahkampf-Fauxpas, der natürlich sehr leicht ausgenutzt werden kann. Laut Metaphor ruiniere das das Spiel (via: Charlie Intel).

Es gibt aber Einschränkungen: Das Ganze funktioniert nämlich nicht, wenn eure Feinde zum Beispiel auf dem Boden liegen oder in der Hocke sind. Auch während eines Hechtsprungs könnt ihr sie nicht mit einem einzigen Schlag niederstrecken. Stehen sie aber ganz normal vor euch, ist das möglich.

Normalerweise sollte das natürlich nicht so sein. Auch wenn die TTK (Time to Kill) in Warzone 2 verhältnismäßig niedrig sein kann, gibt es nur einige wenige Scharfschützengewehre, die unter bestimmten Bedingungen in der Lage sind, One Shot-Kills zu erzielen. Ein Nahkampfangriff mit dem Knauf der Waffe gehört jedenfalls nicht dazu.

Ruiniert das jetzt die Warzone? Tendenziell eher nicht, würden wir behaupten. Immerhin müsst ihr dafür erst einmal nah genug an einen Gegner herankommen und in der Regel bleiben die nicht einfach stehen und warten ohne Gegenwehr darauf, dass ihr sie umhaut. Bis es dazu kommt, sind die meisten Kämpfe schon durch den Einsatz von Fernkampf-Waffen entschieden.

Ärgerlich ist so ein Fehler natürlich trotzdem. Höchstwahrscheinlich dürfte aber ein Patch in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen, der sich um die Problematik kümmert. Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall versuchen, die Warzone 2-Gegner zu erschießen, bevor sie euch so nah auf die Pelle rücken, dass sie euch umhauen können.

Habt ihr schon einmal so etwas ähnliches in der Warzone erlebt? Wie denkt ihr über solche Glitches?