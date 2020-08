Warzone-Season 5 startet morgen: Trailer zeigt offenes Stadion, Panzerzug & mehr

Die Leaks und Dataminer hatten Recht: Die morgen startende Season 5 von Call of Duty: Warzone öffnet das Stadion und bringt einen Zug ins Spiel. Das bestätigt jetzt ein neuer, offizieller Gameplay-Trailer. Der zeigt nicht nur endlich, wie das Stadion von innen aussieht und was es mit dem Zug auf sich hat, sondern auch noch jede Menge andere spannende Details und Einblicke.

Season 5 öffnet das Stadion wirklich & so sieht es von innen aus

Änderungen an der Map: Wie bereits im Vorfeld mehrfach vermutet, geleakt und von Dataminern entdeckt wurde, öffnet sich das Stadion in Verdansk tatsächlich. Wie der Trailer zeigt, liegt das allerdings wohl nicht an Nuklearwaffen oder einer Überflutung, sondern daran, dass die Shadow Company das Dach wegsprengt.

Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel mit einem Hubschrauber von oben in das Stadion hineinfliegen oder vom Dach aus natürlich auch einfach runterspringen. Ob es auch andere Eingänge gibt, wird im Trailer nicht eindeutig klar, aber wir gehen einfach mal stark davon aus. Offenbar können wir zum Beispiel auch mit einem Quad im Stadion durch die Gegend fahren.

In Season 5 brettert ein gepanzerter Zug durch die Verdansk-Warzone

Zug ebenfalls bestätigt: Wie ihr im Trailer zu Season 5 sehen könnt, gibt es ab morgen auch noch Züge als Fortbewegungsmittel in Verdansk. Wir wissen leider nicht, ob es ein einziger Zug bleibt oder ob es mehrere werden.

Aber dafür ist bereits zu erkennen, dass das Ding zumindest an vorderster Front stark gepanzert ist. Weiter hinten gibt es offenbar Ladung und auch Panzer an Bord eventuell sogar Geschütze oder ähnliches. Einen Behemoth wie in Battlefield 1 braucht ihr aber wohl nicht zu erwarten.

Seil-Aufstiegschancen: Im neuen Season 5-Trailer gibt es außerdem jede Menge Seilwinden zu sehen, die offenbar neu sind. Anscheinend können wir uns an Orten, die bisher nicht so einfach zu erreichen waren, jetzt einfach auf Knopfdruck in luftige Höhen ziehen lassen.

Wann & wie groß? Einige PS4-Spieler*innen können den 36 GB-Download wohl bereits als Preload starten. Alle anderen legen dann morgen, am 5. August offiziell los. Wenn alles läuft wie die letzten Male, dürfte die neue Season recht früh morgens freigeschaltet werden.

Freut ihr euch drauf? Wie findet ihr das, was bisher vom Stadion zu sehen ist? Welcher Battle Royale-Zug ist bisher euer Favorit: Der aus Apex Legends, in PUBG oder der aus Warzone?