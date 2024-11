Ekelbild zeigt, was ihr nach 4 Jahren mit eurer PS5 endlich mal machen solltet - auch wenn ihr euch immer gut um die Konsole gekümmert habt

Damit euch die PS5 so lange wie möglich erhalten bleibt und ihr so tolle Spiele wie Baldur's Gate 3 zocken könnt, solltet ihr sie ab und zu entstauben.

Wie jedes Stück Hardware altert auch eure PlayStation 5 seit maximal vier Jahren. Das merkt ihr nicht nur daran, dass eine Nachfolgekonsole sie irgendwann mit technisch aufwändigeren Spielen ersetzen wird, sondern auch daran, dass die Zeit wortwörtlich ihre Spuren in eurer Konsole hinterlässt.

PS5-Besitzer erinnert mit Foto daran, die Konsole zu putzen

Auf Reddit teilte User Quickerson kürzlich einen Reminder, die PlayStation 5 mal wieder zu putzen. Als Motivation hat der User ein Foto der eigenen Konsole geteilt, in der sich eine beträchtliche Menge Staub angesammelt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Während die Konsole von Quickerson sich über die Putzaktion freuen kann, möchten wir euch ebenfalls dazu ermutigen, eure PlayStation 5 aufzuschrauben und zu schauen, was Sache ist.

Selbst wenn ihr die Konsole äußerlich gut pflegt, sauber haltet und offenstehen lasst, kann sich im Laufe der Jahre Staub darin ansammeln – insbesondere im Lüfter.

Mit der Aussage wollen wir euch keinesfalls erschrecken, sondern viel eher darauf hinweisen, wie einfach und praktisch eine kleine Entstaubungsaktion sein kann. Dafür müsst ihr weder teures Equipment besorgen noch mühsam an dem Gerät herumschrauben. Mit einem sauberen Mikrofasertuch und einem Staubsauger (gegebenenfalls mit Reinigungsaufsatz) habt ihr schon alles, was ihr benötigt.

Wie ihr eure Konsole reinigt und was ihr dabei beachten müsst, könnt ihr in unserer Anleitung auf GamePro nachlesen:

Mit der PS5 Pro wurde kürzlich ein stärkeres Modell der PlayStation 5 angekündigt. Dieser Trailer zeigt euch einige Spiele, die auf der Power-Konsole noch besser laufen sollen:

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Autoplay

Ein sauberer Lüfter trägt zur Langlebigkeit der Konsole bei

Besonders wichtig sind diese Putzaktionen für euren Lüfter. Darin sammelt sich am schnellsten Dreck und Staub an, was ihn im schlimmsten Fall verstopfen kann, sodass seine Kühlleistung abnimmt und nicht mehr ausreicht. Das kann wiederum dazu führen, dass sich die Lebenszeit eurer Konsole verkürzt.

Deswegen empfehlen wir euch, dass ihr regelmäßig eure PS5 reinigt. Wie oft ihr das machen solltet, hängt davon ab, wie staubig die Umgebung rund um sie herum ist. Wenn eure Konsole im Betrieb jedoch lauter als üblich wird, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sie eine Reinigung vertragen könnte.

Habt ihr eure PS5 seit dem Kauf schon einmal von Innen gereinigt oder ist euer Zimmer so sauber, dass das gar nicht nötig ist?