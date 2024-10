Oda ist nicht der Einzige, der weiß, was das One Piece ist - Ehemaliger Redakteur gibt Hinweis auf den größten Schatz der Welt

Nicht nur Mangaka Eiichiro Oda und Piratenkönig Gol D. Roger wissen Bescheid, was das One Piece ist.

Die Frage, was eigentlich das One Piece ist, beschäftigt die Leser*innen von Eiichiro Odas Werk nun seit über 25 Jahren. Obwohl so viel Zeit seit Gol D. Rogers legendärer Rede am Schafott vergangen ist, haben wir kaum Hinweise auf den größten Schatz der One-Piece-Welt erhalten. Die Aussage eines ehemaligen Manga-Redakteurs verrät zumindest ein wenig darüber.

So lautet der Hinweis eines ehemaligen Redakteurs

Auf X, ehemals Twitter, übersetzt User sandman_AP regelmäßig japanische Inhalte für englischsprachige Fans. So auch diesen Ausschnitt aus einem Interview, der die beiden ehemaligen Redakteure Suguru Sugita und dessen Nachfolger Takuma Naito zeigt.

Sugita war von 2014 bis 2017 als Redakteur für den Manga zuständig und soll deswegen von Oda persönlich erfahren haben, was das One Piece sei.

Übersetzt sagen die beiden im besagten Ausschnitt Folgendes:

Sugita: „Es ist schwierig, mit einem Wort zu beschreiben, was das One Piece als Schatz ist.“ Naito: „Hör auf! Da du dich verplappert hast, bin ich angeblich einer anderen Meinung als du, um unsere Jobs zu beschützen.“

Daraus lässt sich entnehmen, dass das One Piece nicht mit einem einzigen Wort beschrieben werden kann. Aufgrund der bisher vorhandenen Informationen haben wir zwar nicht vermutet, dass es sich dabei um einen Goldschatz oder etwas Ähnliches handelt, doch nun scheint eine solche simple Antwort komplett ausgeschlossen.

Dass das One Piece auch nicht ein Konzept wie Freundschaft ist, hat Oda sogar persönlich bestätigt. In einem Interview aus dem Jahr 2019 verneinte er, dass das One Piece das Band zwischen den Strohhutpiraten sei. Er möchte Ruffy und Co. stattdessen einen richtigen Schatz am Ende ihrer Reise präsentieren.

Diese Theorie würde mittlerweile auch nicht mehr zu den Worten von Dr. Vegapunk im Manga-Kapitel 1121 passen, laut denen das Schicksal der Welt davon abhängig sei, in wessen Besitz das One Piece gelange.

Wenn wir an die Worte der beiden ehemaligen Redakteure zurückdenken, dann dürfte das One Piece aber auch nicht etwas so Simples wie eine starke Waffe sein – abgesehen davon, dass durch die antiken Waffen bereits mächtige Geräte Teil des Geschehens sind.

Wer weiß; vielleicht plaudert der aktuelle Redakteur des One-Piece-Mangas, Kaita Anayama, irgendwann ebenfalls aus dem Nähkästchen und liefert einen weiteren Hinweis vor der großen Enthüllung. Da wir uns bereits in der finalen Saga befinden, dürfte das keine weiteren 25 Jahren dauern.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was denkt ihr – Was ist das One Piece?