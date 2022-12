Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, ein winterlich kaltes Wochenende steht vor der Tür und was gibt es da Besseres, als sich mit einem schönen Heißgetränk in eine Decke zu hüllen, um gemütlich der Zockerei zu frönen? Wir verraten euch, welche Spiele wir uns vornehmen, möglicherweise mit ein paar Lebkuchen, Plätzchen oder Marzipankartoffeln an unserer Seite. Und natürlich interessiert uns auch brennend, was ihr an den freien Tagen spielt.

Das spielt die Redaktion

Los geht’s heute natürlich mit unserem Rückkehrer Hannes. Der (immer noch relativ) frischgebackene Papa ist zurück aus der Elternzeit und freut sich nach seiner ersten Arbeitswoche auf Chained Echoes. Das in Deutschland entwickelte Rollenspiel hat überraschend einen durchschnittlichen Metascore von 91 Punkten abgesahnt und ist direkt im Game Pass gelandet.

Auch Linda will sich weiter dem RPG widmen. Es gefällt ihr bisher nämlich richtig gut. Hier erfahrt ihr mehr über den spannenden Titel:

Da kann auch Eleen nicht widerstehen. Sie will ebenfalls in das Spiel reinschauen. Außerdem wird sie weiter Pokémon Karmesin & Purpur zocken und sich in The Dark Pictures: Little Hope wahrscheinlich mehr amüsieren als gruseln. Im Koop mit Freunden findet sie den Titel nämlich ganz lustig.

Max stürzt sich dagegen in Destiny 2, weil heute ein neuer Dungeon erscheint. Zudem drückt er in Need for Speed Unbound aufs Gaspedal, was ihm bisher Spaß macht.

Rae reizt der neue Modus von Among Us, der während der Game Awards vorgestellt wurde. Sie möchte gerne eine Truppe zusammentrommeln, um ihn auszuprobieren. Was daneben noch bei ihr auf dem Programm steht, könnten wir euch fast schon raten lassen. Wenig überraschend handelt es sich um Warzone 2.0 und Fortnite. Die beiden Titel schleichen sich inzwischen sogar schon in ihre Träume.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Fortnite Kapitel 4 anschauen:

Kollege Chris hat übrigens Fortnites schicker Grafik einen Artikel gewidmet. Am Wochenende hat er jedoch andere Pläne, denn da wird er sich dem Next Gen-Update zu The Witcher 3 widmen, um uns im Detail zu berichten, ob es überzeugen kann.

Annika muss an den freien Tagen wohl eine Zockpause einlegen, weil sie zu viel anderes zu tun hat. Wobei „Zockpause“ nur für digitale Spiele gilt. Zu den Dingen, die sie von Videospielen abhalten, gehört nämlich ihre allererste Pen & Paper-Session. Was sie dabei genau erwartet, weiß sie noch nicht, nur dass es „irgendwas mit Zombie-Apokalypse“ ist. Da kann eigentlich nicht viel schiefgehen, oder?

Und ich (Samara) lege wohl ausnahmsweise ein ziemlich Multiplayer-lastiges Wochenende ein. Vermutlich werde ich ein bisschen in Among Us morden, mit Freunden Fall Guys zocken und mich wieder ins Elden Ring-Kolosseums-Chaos stürzen.

Und nun wünschen wir euch ein herrlich gemütliches Wochenende! Bleibt gesund und gut Zock!